video suggerito

Il farmaco anti-diabete che fa dimagrire entra nella top ten dei medicinali più venduti in Italia Il farmaco semaglutide, indicato per il trattamento del diabete di tipo 2 e sempre più utilizzato per dimagrire, fa registrare un aumento del 75% delle vendite nella formulazione in compresse Rybelsus. L’antipiretico Tachipirina, l’antibiotico Augumentin e la vitamina D Dibase si confermano i prodotti più gettonati anche nel secondo trimestre del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vendite di farmaci in crescita in Italia, con un importante cambiamento nella top dei medicinali più acquistati: contraccolpo del Covid, tornato a far segnare numeri record, ma anche della grande popolarità conquistata dai medicinali nati come anti-diabete e sempre più spesso utilizzati per dimagrire: è il caso del farmaco semaglutide, entrato nelle prime dieci posizioni dei farmaci più gettonati nella formulazione in compresse Rybelsus.

A guidare la classifica dei farmaci più venduti, secondo l’ultima rilevazione di Pharma Data Factory che monitora i dati di vendita di oltre 19.000 farmacie in Italia (copertura 95%), è l’antipiretico Tachipirina, seguito dall’antibiotico Augumentin e dalla vitamina D Dibase, che si confermano i prodotti più acquistati anche tra aprile e giugno 2024. In questo stesso periodo, Rybelsus ha fatto segnare un aumento del 75% delle vendite rispetto al secondo trimestre del 2023.

Semaglutide (Rybelsus) nella top ten dei più venduti

Boom di vendite in Italia per il farmaco semaglutide, nella formulazione in compresse Rybelsus, indicata per il trattamento del diabete di tipo 2 ma sempre più spesso utilizzata per dimagrire. (Per il controllo del peso corporeo, il prodotto a base di semaglutide approvato dell’AIFA è venduto con il nome commerciale di Wegovy, che si assume mediante iniezioni sottocutanee che si fanno attraverso penne pre-riempite).

Leggi anche La dipendenza dal fumo può essere ridotta con un farmaco per il diabete: lo studio sulla semaglutide

Nell’ultimo trimestre, secondo i dati di Pharma Data Factory , Rybelsus ha scalato la classifica dei più acquistati, con vendite pari a 26,9 milioni di euro di valore, il 75% in più rispetto allo stesso periodo 2023. Ancora distanti i volumi dell’antipiretico Tachipirina (66 milioni di euro), dell’antibiotico Augumentin (37 milioni) e della vitamina D Dibase (36 milioni), che si confermano i tre medicinali più venduti.

Quarta piazza per il farmaco contro l’asma e la Bpco, Foster, che precede l’anti-diabete Rybelsus e l’integratore per la flora batterica Enterogermina. Completano la top ten il farmaco per disturbi psichici Xanax, l’antibiotico intestinale Normix, la Cardioaspirina e il farmaco contro asma e Bpco Revinty Ell.

Nel complesso, nel secondo trimestre 2024, le confezioni di medicinali vendute in Italia sono state 444,6 milioni, per un valore di 4,5 miliardi di euro, in aumento dell’1,5% in termini di volumi e del 2,5% di valore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.