Il boato nel cielo degli Stati Uniti: il bolide che esplode è pari a 300 tonnellate di tritolo

Un bolide ha attraversato il cielo di alcune zone degli Stati Uniti, l’impatto con l’atmosfera ha provocato un’esplosione avvertita da molti cittadini. La potenza è stata equiparata allo scoppio simultaneo di 300 tonnellate di tritolo.

Sui social è pieno di video. Piccole clip in cui chi sta registrando si ferma, alza gli occhi al cielo e prova a capire quello che sta succedendo. Mentre in Italia erano le 20:00 della sera del 30 maggio, negli Stati Uniti una meteora è passata sopra i cieli della zona Nord Est del Paese. Siamo dalle parti di Boston, Massachusetts. È giorno, quindi non si vede molto ma si sente un boato che solleva subito l’allarme. Qual è la sua origine? Addirittura alcuni siti parlano dell’inizio di un terremoto che avrebbe quindi generato il boato avvertito da tutti.

Poi la smentita. La piattaforma EarthQuake è gestita dalla United States Geological Survey. Sono i loro analisti che hanno spiegato l’origine del boato, paragonato da molte fonti all’effetto che si può ottenere con la detonazione simultanea di 300 tonnellate di Tritolo. Qui la posizione ufficiale della piattaforma: “Questo evento è un boom sonico avvertito in diversi punti, probabilmente causato da un bolide. Sebbene registrati dai sensori sismici, i valori di magnitudo tradizionali dei terremoti non sono appropriati per misurare gli eventi atmosferici. Non viene assegnata alcuna magnitudo”.

L’inquadramento, più chiaro, è arrivato a questo punto dalla Nasa. L’Agenzia Spaziale degli Stati Uniti ha spiegato che il boato è stato provato dallo schianto del bolide nell’atmosfera: “Sembra che il bolide si sia frammentato a un'altitudine di 64.000 metri”. La posizione dove è avvenuto lo schianto coincide in effetti con le segnalazioni che sono arrivate dai social network.

Cos’è un bolide: la differenza tra bolide e meteorite

I bolidi sono delle meteore eccezionalmente luminose, o in questo caso rumorose. Misurano qualche centimetro e quando si avvicinano alla Terra iniziano a illuminarsi a causa dell’impatto con la nostra atmosfera. Il colore cambia, assume sfumature diverse in base alla sua composizione. A volte esplodono, come in questo caso, altre volte dei piccoli frammenti riescono a superare l’atmosfera e arrivano direttamente sulla Terra. È solo in questo caso che parliamo effettivamente di meteoriti: a volte si crea un po’ di confusione ma di fatto i meteoriti sono solo i frammenti arrivati a terra dagli oggetti celesti che impattano sulla nostra atmosfera.