Il 2022 è l’anno più caldo della storia d’Italia, battuto il record del 2018 Il nuovo primato riguarda sia le temperature massime, sia le medie. Per le minime, resta in vetta il 2018.

A cura di Valeria Aiello

L’Italia sta per chiudere il suo anno più caldo. Lo confermano i dati del monitoraggio climatico del mese di dicembre, in linea con la tendenza registrata nei primi undici mesi del 2022, anticipati all’ANSA dal climatologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, che riunisce Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). Il nuovo primato riguarda sia le temperature massime, sia le medie, mentre per le minime l’anno record resta quello del 2018, il secondo anno più caldo dopo il 2022. Nel resto del mondo, l’anno peggiore rimane invece il 2016, seguito dal 2020 e dal 2019.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il caldo anomalo che, anche in questi giorni tra Natale e Capodanno, sta facendo registrare temperature superiori alle medie stagionali, il trend era stato preannunciato dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC-CNR) che, in un precedente rapporto sull’andamento delle temperature a metà anno, ha documentato rialzi di ben 0,98 °C al di sopra della media storica del periodo.

La causa dell’anomalia, come già emerso nel corso del 2022, è dovuta all’ingombrante persistenza dell’Anticiclone africano, in questi giorni associato ad alta pressione e masse d’aria del tutto anomale per questa stagione. Il clima eccezionalmente mite e l’assenza di ondate di freddo e gelo per i prossimi giorni consolidano il primato annuale, rendendo il 2022 il più caldo dal 1800 ad oggi.

Nel complesso, nell’aria del Mediterraneo, la temperatura media è aumentata di 0,5 °C (dati ENEA), complici anche i livelli di anidride carbonica e metano nell’atmosfera, cresciuti rispettivamente di circa il 15% (da circa 365 a 420 parti per milione) e il 9% (da circa 1.825 a 1.985 parti per milione), unitamente alla frequenza e intensità delle ondate di calore.