I maschi di ragno lupo eseguono danze con cambi di ritmo per conquistare le femmine: il video Per corteggiare le femmine i maschi di ragno lupo si esibiscono in curiose danze vibranti. Chi esegue i balletti più complessi ha più chance di accoppiamento.

A cura di Andrea Centini

I maschi del ragno lupo Schizocosa stridulans eseguono particolari danze “vibranti” per corteggiare le femmine; più questi curiosi balletti sono complessi e ritmati, maggiori sono le probabilità di accoppiamento. Non è chiara la ragione per cui le femmine di ragno preferiscono i maschi danzatori più esuberanti, ma il motivo potrebbe essere lo stesso che si osserva in molte altre specie, in particolar modo negli uccelli: una migliore prestanza nel canto, nei colori e nelle abilità fisiche durante i rituali nuziali, del resto, è un chiaro segnale di buona salute, geni buoni, e figli di padri prestanti saranno altrettanto bravi a trasmettere anche i geni della madre. Le femmine di questi ragni (da non confondere con la nostra tarantola) non guardano solo alla grandezza e alla forza fisica, ma a un mix di abilità.

Credit: Credit: Jay Stafstrom / Biology Letters / Scott Schrage | University Communication and Marketing

A scoprire che le femmine di ragno lupo sono attratte dalle danze rituali più complesse è stato un team di ricerca statunitense guidato da scienziati dell'Università del Nebraska-Lincoln, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi dell'Università di Saint Louis, dell'Università dell'Oklahoma, dell'Università della California-Berkeley e di altri istituti. Gli scienziati, coordinati dalla professoressa Eileen A. Hebets, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver studiato il comportamento di coppie di ragni lupo in laboratorio.

Durante questi appuntamenti, organizzati su speciali nastri di carta in grado di registrare le vibrazioni emesse dai maschi, sono stati dati al massimo 20 minuti di tempo alle coppie per interagire. La prima a essere inserita era sempre la femmina, che quando è disponibile all'accoppiamento rilascia un sottile filo di seta con feromoni per attrarre i potenziali partner. Una volta inserito anche il maschio iniziava il conto alla rovescia. I ricercatori hanno analizzato una cinquantina di "incontri romantici", osservando che i ragni che avevano maggior successo di accoppiamento erano quelli in grado di esibirsi nelle danze più elaborate, mescolando i due movimenti principali. Quello base prevede l'oscillazione sul terreno di due appendici anteriori e dall'addome; in quello “avanzato” il ragno scuote le zampe anteriori in avanti battendo qualche colpo, poi inizia a far vibrare le appendici molto più rapidamente. I nove maschi che si sono accoppiati hanno effettuato danze più complicate e “improvvisate” rispetto a quelle dei 35 rifiutati.

Quando i maschi si accorgevano che le femmine erano particolarmente fertili (un dettaglio legato alle dimensioni) si impegnavano di più in questi nei cambi di passo, proprio per migliorare il proprio appeal agli occhi e alle orecchie delle compagne. Si perché le femmine analizzano attentamente le esibizioni maschili con tutti i sensi a disposizione: la danza può durare fino a 45 minuti, prima dell'accoppiamento. Ma anche i maschi sono attenti alle femmine più ricettive, quindi i rituali sono più complessi di quel che si potrebbe immaginare. “Le femmine non cercano necessariamente il maschio più grande o il maschio più rumoroso o il maschio più forte”, ha dichiarato la dottoressa Hebets in un comunicato stampa. “Ma forse stanno cercando un maschio davvero atletico e in grado di coordinare tutti questi diversi segnali in un unico display”.

Come emerso da altri studi, inoltre, queste esibizioni non solo richiedono un notevole dispendio di energie, ma aumentano sensibilmente anche il rischio di predazione per il maschio. Ma la selezione sessuale ha una spinta molto più potente della paura di essere predati. I dettagli della ricerca “Increased signal complexity is associated with increased mating success” sono stati pubblicati sulla ricerca Bilogy Letters.