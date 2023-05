I ghiacciai pullulano di microrganismi: “Sono molti di più di quanto pensavamo” Lo dice un team di ricercatori danese che ha trovato migliaia di specie diverse nell’acqua di fusione dei ghiacciai di Groenlandia e Islanda.

A cura di Valeria Aiello

I ghiacciai contengono molti più microrganismi di quanto finora ipotizzato. Al loro interno sono intrappolate diverse migliaia di specie, tra batteri, virus, funghi e alghe, che giacciono dormienti nel ghiaccio e si risvegliano nelle acque di fusione. “Sono un intero ecosistema che fino a poco tempo fa non sapevamo che esistesse” ha affermato il microbiologo Alexandre Anesio dell’Università di Aarhus, in Danimarca, a capo di un team di ricerca che ha analizzato i ghiacci di Groenlandia e Islanda, sia in superficie che sotto. “Ci sono persino prove che suggeriscono che colorino il ghiaccio e lo facciano sciogliere più velocemente”.

Uno dei microrganismi su cui i ricercatori hanno concentrato le loro analisi è una piccola alga nera, che cresce sul ghiaccio e lo tinge di nero. “Quando il ghiaccio si scurisce, diventa più difficile riflettere la luce del sole. Così il calore dei raggi viene assorbito dal ghiaccio, che inizia a sciogliersi. E più il ghiaccio si scioglie, più è calda la temperatura sulla Terra – ha evidenziato Anesio – . Le alghe svolgono quindi un ruolo importante nel riscaldamento globale”.

Migliaia di microrganismi intrappolati nei ghiacciai

La ricerca delle forme di vita nascoste nei ghiacciai, dettagliata in un articolo di ricerca pubblicato sulla rivista Geobiology, ha messo in luce come migliaia microrganismi glaciali siano in grado di rispondere allo scioglimento dei ghiacciai che si verificano su scala temporale di ore e giorni. Ciò significa che è sufficiente un breve arco di tempo affinché i microbi si risveglino e tornino attivi. “Una piccola pozzanghera di acqua di fusione su un ghiacciaio può facilmente ospitare 4.000 specie diverse” precisa Anesio che, insieme ai suoi colleghi ha analizzato il ghiaccio e la neve di due ghiacciai , uno in Islanda e uno in Groenlandia, tra la metà e la fine dell’estate, osservando che più della metà dei batteri presenti erano attivi. Gli altri erano dormienti o morti ma, dopo un solo giorno dallo scioglimento, alcuni di quei microbi dormienti hanno riacquistato la capacità di trascrivere i geni e produrre porzioni proteiche.

“I nostri dati suggeriscono che i microrganismi glaciali rispondono rapidamente alle condizioni dinamiche e mutevoli tipiche del loro ambiente naturale – osservano i ricercatori – . Da ciò deduciamo che la biologia e la biogeochimica delle superfici dei ghiacciai siano modellate da processi che si verificano su scale temporali brevi (cioè giornaliere), e quindi sono suscettibili ad alterazioni del regime di fusione dei ghiacciai dovute al cambiamento climatico”.

Una migliore comprensione dell’attività dei microrganismi sulle superfici dei ghiacciai è fondamentale per affrontare le crescenti preoccupazioni del riscaldamento nelle regioni polari, nonché per il loro utilizzo come analoghi delle forme di vita che potrebbero esistere in mondi ghiacciati potenzialmente abitabili. Anche la NASA sta infatti seguendo da vicino i risultati delle ricerca del team, che potrebbero essere cruciali nella ricerca di vita nello spazio. “Se la vita prospera sopra e sotto il ghiaccio, c’è una probabilità che la troveremo anche su Marte o nelle luce ghiacciate di Giove o Saturno – ha aggiunto Anesio – . Come noi, anche la NASA è molto interessata a come si comportano i microrganismi sul ghiaccio. Di quanta nutrizione hanno bisogno? Di che tipo di alimentazione? E come funziona l’ecosistema di cui fanno parte? Tutte domande a cui speriamo di poter fare per rispondere in futuro”.