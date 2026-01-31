Scienze
video suggerito
video suggerito

I batteri della bocca potrebbero essere la chiave per prevenire l’obesità

Un nuovo studio pubblicato su Cell Reports mostra che alcuni cambiamenti nei batteri della bocca sono associati all’obesità e squilibri metabolici. Secondo i ricercatori, potrebbero essere segnali utili a identificare il rischio in una fase precoce e aprire la strada a nuove strategie di prevenzione.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valeria Aiello
1 CONDIVISIONI
I batteri presenti nella bocca è al centro di uno studio che analizza il legame tra microbioma orale e obesità / iStock
I batteri presenti nella bocca è al centro di uno studio che analizza il legame tra microbioma orale e obesità / iStock

Alcuni cambiamenti nei batteri presenti nella bocca potrebbero essere un segnale precoce di obesità, aprendo la strada a nuove strategie di prevenzione. È quanto emerge da un nuovo studio della New York University di Abu Dhabi (NYU Abu Dhabi) che rivela un’associazione tra composizione batterica orale, obesità e salute metabolica. La ricerca, pubblicata su Cell Reports, ha analizzato i campioni salivari di 628 adulti arruolati nello studio prospettico UAE Healthy Future, rappresentando una delle indagini più dettagliate condotte sul microbioma orale.

Confrontando la composizione batterica tra persone con e senza obesità, i ricercatori hanno osservato che negli individui obesi il microbioma orale presenta schemi distintivi, caratterizzati da una maggiore presenza di batteri associati all’infiammazione e da una riduzione di quelli legati a un metabolismo sano. Queste differenze erano accompagnate da livelli più elevati di specifici metaboliti già collegati in precedenza all’aumento di peso e alle malattie metaboliche.

Secondo il team, questi squilibri potrebbero contribuire allo stress metabolico, una condizione in cui i normali processi metabolici dell’organismo risultano compromessi, come spesso accade nell’obesità. “La bocca è una parte importante, ma spesso trascurata, del sistema metabolico – spiega Aashish Jha, professore associato di biologia presso la NYU Abu Dhabi e co-ricercatore principale dello studio – . Analizzare batteri e metaboliti orali ci aiuta a comprendere meglio i meccanismi che collegano infiammazione e salute metabolica, aprendo nuove possibilità per la diagnosi precoce e la prevenzione”.

Leggi anche
Scoperto un nuovo meccanismo dietro il senso di fame: lo studio sulla proteina MRAP2

Il tema si inserisce in una sfida sanitaria di portata globale: secondo l’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), l’obesità è uno dei principali fattori che alimentano l’aumento mondiale delle malattie non trasmissibili, come diabete di tipo 2 e patologie cardiovascolari, rendendo particolarmente rilevanti le ricerche che puntano a individuare segnali biologici precoci e nuovi strumenti di prevenzione.

Batteri della bocca e obesità: cosa rivela lo studio sul microbioma orale

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio è l’approccio metodologico: il team ha utilizzato una profilazione multi-omica avanzata, combinando dati microbiologici e metabolici per analizzare in modo integrato ciò che avviene nella cavità orale. Questo ha permesso di collegare la presenza di specifici batteri non solo all’obesità in sé, ma anche a processi biologici associati all’infiammazione e allo squilibrio metabolico.

Il valore aggiunto di questo lavoro sta nel mostrare che il microbioma orale non è solo un riflesso passivo dello stato di salute – sottolinea il professor Jha – . Può fornire informazioni biologiche misurabili che aiutano a distinguere diversi profili di rischio metabolico, anche prima che compaiano sintomi clinici evidenti”.

Lo studio UAE Healthy Future, da cui provengono i dati analizzati, è progettato proprio per individuare fattori di rischio precoci delle malattie non trasmissibili. In questo contesto, i risultati rafforzano l’idea che la bocca possa rappresentare una finestra ancora poco esplorata sul metabolismo e sulla salute sistemica, aprendo nuove direzioni di ricerca su prevenzione e monitoraggio personalizzato.

Salute
Scienze
1 CONDIVISIONI
Immagine
Analisi
Spazzatura spaziale
Perché un razzo da 11 tonnellate si è schiantato sulla Terra: i rischi della caduta incontrollata
Cosa sappiamo sul razzo cinese caduto nel Pacifico
Impatto sulla Terra di un razzo cinese da 11 tonnellate
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Scienze
api url views