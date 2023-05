Fissati i limiti oltre i quali la Terra non è più un posto sicuro per l’umanità Li ha definiti una commissione scientifica internazionale di oltre 40 ricercatori. Molti sono stati già superati.

A cura di Valeria Aiello

La Terra sta rischiando di non essere più un posto sicuro per l’umanità. È questo lo scenario che si presenterà se certi limiti verranno oltrepassati, dei veri propri confini planetari sui quali l’umanità stessa ha il potere di intervenire. A tracciarli è stata una commissione scientifica internazionale di oltre 40 ricercatori che, in un articolo pubblicato su Nature, ha dettagliato quali sono le condizioni planetarie da non violare per evitare catastrofici cambiamenti.

Il limiti della Terra

Il limite più ovvio e noto a tutti è legato al riscaldamento globale, per il quale c’è il pericolo completo di aver già superato la soglia di sicurezza. Ma per la prima volta gli studiosi hanno incluso anche parametri come l’equità e la giustizia ambientale, da tenere in conto alla stregua di quelli che valutano il benessere degli ecosistemi e dei processi biofisici del nostro pianeta.

I "confini planetari". Le linee rosse indicano un limite a ciò che è ’sicuro’ per il pianeta. Lo spazio verde rappresenta la soglia che è al tempo stesso sicura per il pianeta e protegge le popolazioni più vulnerabili del mondo ("sicuro e giusto"). Le icone a forma di terra mostrano come, in sette casi su otto, le soglie per un mondo sicuro e giusto siano già state varcate / Credit: J. Rockström et al. Nature 2023

Secondo lo studio, la situazione è già preoccupante. Gran parte di questi confini (sette su otto) sono già stati superati. Prove concrete sono lo scioglimento dei ghiacciai, accelerato su scala globale, lo stravolgimento del clima e delle condizioni meteo, con eventi estremi sempre più intensi e frequenti, e la riduzione della biodiversità dovuta al cambiamento dell’habitat di molte specie marine e terrestri.

A detta degli studiosi, molti altri limiti rischiano di essere oltrepassati se non faremo nulla per evitarlo. Ad esempio, le attività umane stanno alterando i flussi idrici, quantità eccessive di nutrienti vengono rilasciate nei corsi d’acqua a causa dell’uso di fertilizzanti e le aree naturali rimaste sono molto limitate.

I confini tracciati dai ricercatori comprendono soglie di sicurezza per clima, biodiversità, acqua dolce e diversi tipi di inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua. Il limite climatico, in particolare, definito dagli studiosi in un aumento delle temperature di 1 °C al di sopra dei livelli di temperatura pre-industriale, risulta già violato, dal momento che abbiamo superato già di 1,2 °C quella soglia. Ciò pone serie minacce per la stabilità del pianeta, per gli ecosistemi e per il loro contributo vitale all’umanità.