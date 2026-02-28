Dieta per bruciare grassi senza esercizio? Lo studio sui 2 amminoacidi che possono attivare il metabolismo

Una dieta può davvero attivare il metabolismo energetico e favorire la perdita di grasso senza modificare l’attività fisica? Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica eLife, la riduzione di due amminoacidi – metionina e cisteina, presenti soprattutto nelle proteine di origine animale – può aumentare la termogenesi, il processo con cui l’organismo produce calore consumando energia.

La ricerca, condotta su modelli animali da un team del Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università della Danimarca Meridionale, ha mostrato che, dopo sette giorni di restrizione dietetica di questi amminoacidi, i topi presentavano un aumento del 20% della produzione di calore.

“Gli animali con una maggiore termogenesi bruciavano più energia pur consumando la stessa quantità di cibo, senza differenze nei livelli di attività fisica” spiega il professor Jan-Wilhelm Kornfeld, biologo molecolare e coordinatore dello studio. “La perdita di peso osservata era legata all’aumento della produzione di calore, non a una riduzione dell’apporto calorico o a un maggiore movimento”.

Gli autori sottolineano tuttavia che i risultati derivano da modelli preclinici. Saranno quindi necessari studi clinici per verificare se un effetto analogo possa essere confermato anche nell’uomo. Inoltre, metionina e cisteina sono amminoacidi coinvolti in moltissimi processi metabolici, tra cui la sintesi proteica e la regolazione dello stress ossidativo. Una loro restrizione prolungata può pertanto compromettere il bilancio proteico e le funzioni fisiologiche dell’organismo.

La ricerca si inserisce in un contesto di crescente interesse scientifico su come specifici componenti della dieta influenzino il metabolismo e l’equilibrio energetico. Comprendere questi meccanismi potrebbe offrire nuove prospettive per la prevenzione e la gestione di condizioni come sovrappeso e obesità. Tuttavia, come ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il mantenimento di un peso corporeo sano richiede un approccio integrato che includa un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e una valutazione clinica personalizzata.

Cosa mostra la ricerca sugli amminoacidi e il metabolismo energetico

I ricercatori hanno modificato i livelli di metionina e cisteina nella dieta dei topi per una settimana. Questi due amminoacidi sono abbondanti nelle proteine di alimenti di origine animale – come carne, uova e latticini – mentre si trovano in quantità inferiori in molti alimenti di origine vegetale, tra cui legumi, frutta secca e alcune verdure.

La riduzione di questi due amminoacidi ha stimolato un aumento del dispendio energetico attraverso il grasso beige, un tipo di tessuto adiposo che, come il grasso bruno, brucia calorie producendo calore. A differenza del grasso bianco, che immagazzina energia, il grasso beige viene normalmente attivato dall’esposizione al freddo, quando l’organismo deve mantenere stabile la temperatura corporea.

Secondo i ricercatori, l’effetto osservato con la dieta povera di metionina e cisteina era paragonabile a quello indotto da basse temperature prolungate. In altre parole, la restrizione di questi amminoacidi sembra “imitare” alcuni effetti metabolici del freddo.

“Questo suggerisce che il grasso beige può essere attivato da diversi stimoli” osserva il ricercatore Philip Ruppert, co-autore dello studio. “Non solo dall’ambiente, ma anche da specifiche modifiche nutrizionali”.

Resta però aperta una domanda fondamentale: se questi risultati potranno tradursi in strategie dietetiche sicure ed efficaci per l’uomo. La risposta dipenderà dai futuri studi clinici e dalla valutazione attenta dei potenziali benefici e dei possibili rischi.