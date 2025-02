video suggerito

Cos’è la casarca, l’anatra protetta uccisa nel video con Donald Trump Jr. a caccia nella laguna di Venezia Donald Trump Jr, figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato immortalato in un video mentre caccia anatre nella laguna di Venezia. La battuta avrebbe violato diverse leggi italiane, compresa l’uccisione di specie protette. Nelle immagini si vede infatti il corpo di una casarca, un uccello raro e tutelato dalla legge in Italia e nell’Unione Europea. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

Un frame del video in cui Trump Jr. e altri uomini abbattono gli uccelli. Credit: Andrea Zanoni / Facebook / Field Ethos – The global hunt for adventure

In queste ore sta diventando virale un video nel quale si vede Donald Trump Jr., figlio del neo-presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato in una battuta di caccia alle anatre nella laguna di Venezia. Nelle immagini viene mostrato anche un esemplare morto di una specie rara e protetta, una casarca (Tadorna ferruginea). Come sottolineato all'ANSA dal consigliere Andrea Zanoni di Europea Verde, è pronto un esposto alla procura perché questi abbattimenti hanno violato diverse leggi italiane. Nel frattempo è stata avviata la richiesta di interrogazioni sia al Consiglio regionale del Veneto che in Parlamento. Alleanza Verdi e Sinistra chiede espressamente l'intervento del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Dalle immagini, piuttosto eloquenti, non solo si prefigura l'uccisione di specie tutelate in un'area protetta (la zona individuata sarebbe inserita nella Rete Natura 2000, come indicato da Zanoni), ma anche la caccia priva delle apposite autorizzazioni. La maggior parte dei cacciatori coinvolti nel video, la cui fonte originale è il sito statunitense “Field Ethos – The global hunt for adventure”, è infatti composta da stranieri, che in Italia non possono cacciare. Sono autorizzati solo i residenti con apposito tesserino. Sarebbe stato fatto anche uso di richiami sonori per attirare le sventurate anatre. Al netto delle polemiche che continuano a montare in ambiente politico e che probabilmente avranno degli strascichi legali, ciò che ci interessa in questa pagina sono gli animali abbattuti nel video.

I fotogrammi del filmato sono scuri e a bassa risoluzione, pertanto non è facile identificare le singole specie di uccelli che vengono uccisi a fucilate dal gruppo di cacciatori. Sicuramente si ascoltano i richiami dei fischioni (Mareca penelope), un'anatra di medie dimensioni, migratrice e svernante in Italia. Il maschio presenta un bellissimo petto rosato e la testa rossiccia, con una macchia color crema sulla fronte. La specie non presenta problemi di conservazione nel nostro Paese – è definita abbondante – e pertanto rientra tra gli uccelli cacciabili durante la stagione venatoria. Se le uccisioni di questi uccelli fossero state fatte secondo le regole, per quanto insopportabili e spiacevoli, non si sarebbe prefigurato alcun potenziale reato per i cacciatori del video con protagonista Donald Trump Jr. La Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) sottolinea comunque che la caccia “appare in grado di modificare sensibilmente presenza, abbondanza e abitudini della specie; una corretta gestione dell’attività venatoria è quindi condizione imprescindibile per la conservazione della specie”. Tra le altre minacce che devono affrontare i fischioni vi sono anche inquinamento, sfalci, gestione delle zone umide, estrazione di torba, bonifiche e altri fattori antropici.

Cos'è la casarca

In una parte del filmato viene mostrato Donald Trump Jr., classe 1977, mentre parla degli uccelli uccisi durante la battuta alla laguna di Venezia, circondato dalle loro carcasse. Non è possibile determinare con precisione la specie degli esemplari ammazzati, ma la maggior parte dei corpi potrebbe appartenere proprio a fischioni, sia maschi che femmine. Ciò che risalta in primissimo piano è invece proprio la sfortunata casarca, con il suo inconfondibile corpo di color aranciono-marrone acceso e la testa cannella. Quando è in volo le ali presentano uno splendido mix di bianco, nero e verde iridescente. “In un frame del video, peraltro, Trump apparirebbe mentre descrive le anatre abbattute, tra le quali si scorge in primo piano una casarca, un'anatra molto rara in tutta Europa dal colore quasi per intero arancio-ruggine”, spiega Zanoni all'ANSA.

In Italia la casarca è protetta sulla base dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, mentre a livello europeo la protezione è legata alla Direttiva Uccelli dell'Unione Europea. Non è dunque una specie cacciabile, come lo è invece il fischione se prelevato secondo i regolamenti vigenti. "L’uccisione o la detenzione di questo animale è sanzionata penalmente e perciò per la legge italiana costituisce un preciso reato di competenza della magistratura", ha spiegato Zanoni in un post su Facebook.

Una casarca in volo. Credit: Andrea Centini

Come evidenziato sulla “Guida degli Uccelli d'Europa, Nord Africa e Vicino Oriente” di Lars Svensson, considerata la bibbia degli appassionati di bird watching e ornitologia, gli esemplari di casarca che vengono avvistati in Europa settentrionale e occidentale “sono perlopiù fuggiti dalla cattività, ma talvolta si verificano afflussi di uccelli selvatici (come nel 1994). In Italia probabilmente migratrice regolare, svernante irregolare”.

Si tratta di fatto di una specie sporadica nel nostro Paese, mentre è regolarmente presente nel Nord Africa, in Asia centrale e in Europa sudorientale. La specie è classificata con codice LC (Least Concern) nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), cioè si trova in uno stato di minima preoccupazione. Ciò nonostante in Europa è rara e pertanto rigidamente protetta in molti Paesi, Italia compresa. Trump Jr. avrebbe compiuto la battuta di caccia illegale nel mese di dicembre, quando ha visitato Venezia durante una vacanza con la sua nuova compagna.