Cosa sono le sabbie mobili, quali sono i rischi e perché non possono ucciderti come mostrano i film Spauracchio in molti film d’avventura, le sabbie mobili in realtà non possono uccidere una persona come spesso viene (o meglio, veniva) mostrato a Hollywood. Ecco cosa sono e perché rappresentano comunque un pericolo mortale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Le sabbie mobili sono un classico dei film d'avventura vintage e tra gli anni '60 e '80 del secolo scorso erano praticamente imprescindibili nei blockbuster del genere. Le comparse e i cattivi, solitamente, finivano per essere inghiottiti al loro interno facendo una fine atroce, mentre gli eroi protagonisti riuscivano a sfuggirne illesi grazie a improbabili acrobazie e all'aiuto dei compari. Che fosse la sabbia del deserto o una minacciosa palude in una foresta pluviale non faceva alcuna differenza; le sabbie mobili erano una sorta di spauracchio onnipresente contro la quale tutti gli “Indiana Jones” dell'epoca dovevano confrontarsi. Dagli anni '90 in poi sono andate rapidamente scomparendo e oggi al cinema non si vedono praticamente più (o quasi). La ragione è semplicissima. Per quanto possano essere effettivamente pericolose e mortali, le sabbie mobili non possono uccidere una persona nel modo cruento e drammatico dei vecchi film, ovvero inghiottendola completamente oltre la testa, fino a soffocarla o annegarla.

Per comprenderne il motivo bisogna fare riferimento al principio di Archimede, enunciato dal celeberrimo fisico e matematico di Siracusa. Il principio indica che un corpo immerso in un fluido subisce una forza diretta dal basso verso l'alto di intensità equiparabile alla forza-peso del fluido spostato; in pratica, il corpo sposta il proprio peso e nient'altro. È proprio la spinta di Archimede che ne deriva a permetterci di galleggiare. Poiché le sabbie mobili hanno una densità di circa 2 grammi per millilitro e quella di una persona è di circa 1 grammo per millilitro, in virtù del secondo principio di Archimede non possiamo fisicamente sprofondare completamente in questo fluido viscoso, ma fino alla vita, più o meno. Quando infatti il corpo in affondamento arriva a spostare un volume di sabbie mobili pari al proprio peso, la spinta di Archimede verso l'alto arriva all'equilibrio e impedisce alla persona di sprofondare ulteriormente. Ciò è stato dimostrato in diversi studi scientifici, compreso l'articolo “Quicksand can't suck you under” pubblicato su Nature dalla scienziata Roxanne Khamsi e colleghi. Anche la celebre serie televisiva MythBusters ha dedicato una puntata a smentire i rischi cinematografici delle sabbie mobili (che restano comunque potenzialmente mortali, come vedremo in un paragrafo successivo).

Ma cosa sono esattamente le sabbie mobili? Sebbene nei film vengano associate anche ai deserti, le vere sabbie mobili hanno tra gli “ingredienti” principali l'acqua. È il motivo per cui i cartelli che indicano il pericolo di sabbie mobili si trovano a ridosso di mari, laghi, fiumi, paludi e altri bacini idrici. Dal punto di vista squisitamente scientifico si tratta di un colloide, ovvero di una miscela di sostanze in cui un materiale granulare – nel caso specifico sabbia, argilla o altro – è finemente disperso nell'acqua, dolce o salata che sia. Sebbene superficialmente le sabbie mobili possano apparire solide, la loro viscosità è variabile in base allo stress meccanico cui sono sottoposte. Se sono immobili il composto risulta denso e compatto, ma come vengono sollecitate, ad esempio camminandoci sopra, si fluidificano a causa della bassa adesione dei granelli sospesi nell'acqua che perdono in coesione. È questo il meccanismo che ci fa sprofondare. Le sabbie mobili sono a tutti gli effetti un fluido non newtoniano, ovvero che non segue le leggi di Newton sulla viscosità, ma si basa sullo stress meccanico. Più nello specifico, sono soggette a un fenomeno che gli esperti chiamano shear thinning (assottigliamento al taglio). Fortunatamente, come indicato, mentre si sprofonda entra in gioco il secondo principio di Archimede che ci salva la vita. Ma non sempre.

Le sabbie mobili possono essere estremamente insidiose. Una volta bloccati dentro, riuscire a liberarsi è complicatissimo. Lo studio su Nature di cui sopra ha determinato in un esperimento ad hoc che i sedimenti che si accumulano attorno al corpo hanno una viscosità elevatissima, prtanto riuscire a spostarli può richiedere una forza sovrumana. È stato calcolato che per tirare fuori il piede di una persona intrappolata nelle sabbie mobili alla velocità di un centimetro al secondo richiede la stessa forza necessaria per sollevare un'auto di medie dimensioni. Il modo migliore per uscirne, secondo gli esperti, è muovere lentamente e progressivamente le gambe, in modo da "allentare" il sedimento e far scorrere l'acqua, come spiegato alla National Geographic dal professor Daniel Bonn, docente di Fisica presso il Van der Waals-Zeeman Institute dell'Università di Amsterdam.

Sebbene non si possa sprofondare completamente nelle sabbie mobili, ciò non significa affatto che non siano pericolose. Chi resta bloccato e non riesce ad uscire, ad esempio, può perdere la vita per disidratazione, ipotermia o addirittura annegamento; spesso, infatti, le sabbie mobili si trovano in zone di marea. Quando sale, se ci si trova intrappolati senza possibilità di uscire, si rischia appunto di affogare. In determinati luoghi non si deve nemmeno sottovalutare la possibilità di essere attaccati dai predatori o di subire gravi insolazioni.

La dinamica delle sabbie mobili può comunque essere molto complessa in base al luogo e ai composti coinvolti, pertanto i divieti vanno assolutamente rispettati. Talvolta vengono considerate sabbie mobili anche la sabbia del deserto, la neve fine e addirittura i silos con depositi di cereali (dove ogni anno muoiono molti lavoratori). In Italia tra i luoghi in cui sono presenti le sabbie mobili figurano il Delta del Po, la Laguna di Venezia e il Lago di Giacopiane in Liguria, dove recentemente si è verificato un incidente mortale.