Come gli umani, anche gli scimpanzé usano una comunicazione "sbrigativa" Gli scimpanzé condividono con gli umani la stessa struttura comunicativa: lo ha appena scoperto un team di ricerca internazionale, riscontrando una profonda somiglianza tra la tempistica dei gesti degli scimpanzé e dei turni di conversazione degli esseri umani.

A cura di Valeria Aiello

Umani e scimpanzé hanno in comune più di quanto pensiamo, non solo a livello genetico. Anche alcuni meccanismi evolutivi sembrano aver guidato le interazioni interspecie verso un denominatore comune, o meglio, una stessa struttura comunicativa, fatta turni di conversazione molto rapidi.

Come gli esseri umani che si alternano rapidamente nel parlare, anche gli scimpanzé si avvicendano in veloci turni di scambi gestuali, con tempistiche molto simili a quelle delle nostre conversazioni. Lo ha appena scoperto un team di ricerca internazionale, che ha raccolto il più grande dataset di interazioni tra scimpanzé, riscontrando la profonda somiglianza con i modelli di conversazione umana.

Gli scimpanzé usano lo stesso schema comunicativo degli umani

Anche se le diverse lingue e culture umane sono molto diverse tra loro, un tratto distintivo del nostro modo di comunicare risiede nella struttura delle nostre conversazioni, nelle quali ci alterniamo rapidamente, in turni di appena 200 millisecondi in media, a volte interrompendoci a vicenda. Questo tipo di schema comunicativo non è però una prerogativa esclusivamente umana: anche gli scimpanzé – che comunicano attraverso i gesti e non con le parole – hanno tempistiche molto simili alle nostre, come dettagliato in un nuovo studio appena pubblicato su Current Biology.

“Abbiamo scoperto che la tempistica dei gesti degli scimpanzé e dei turni di conversazione degli esseri umani è simile e molto rapida” ha affermato la prima autrice dello studio, la dottoressa Gal Badihi, ricercatrice presso la Scuola di psicologia e neuroscienze dell’Università di St Andrews (Regno Unito).

Per arrivare a questa conclusione, Badihi e colleghi hanno raccolto dati sulle “conversazioni” tra scimpanzé in cinque comunità selvatiche nell’Africa orientale, analizzando oltre 8.500 gesti compiuti da 252 esemplari. E riscontrando che il 14% delle loro interazioni comunicative includeva uno scambio di gesti tra scimpanzé.

“Nel complesso, i dati rivelano una tempistica simile alla conversazione umana, con brevi pause tra un gesto e una risposta gestuale a circa 120 millisecondi – hanno precisato gli studiosi – . Le risposte comportamentali ai gesti erano però più lente”.

Tra le diverse comunità di scimpanzé, è inoltre emersa una piccola variazione nelle tempistiche nelle risposte gestuali, che secondo i ricercatori confermerebbe ulteriormente la somiglianza con le conversazioni umane. “Queste divergenze corrispondono a ciò che osserviamo negli umani, per le lievi variazioni culturali che si riflettono nel ritmo della conversazione – ha aggiunto Badihi – . In modo affascinante, gli scimpanzé sembrano condividere sia il nostro tempismo universale, sia sottili differenze culturali”.

Negli umani, a rispondere “più lentamente” sono i danesi, mentre tra gli scimpanzé dell’Africa orientale lo sono gli esemplari della comunità di Sonso in Uganda.

D’altra parte, la corrispondenza tra tempistiche comunicative tra umani e scimpanzé indica “regole di base condivise nella comunicazione” hanno osservato gli studiosi, ritenendo che queste strutture comunicative possano risalire a meccanismi ancestrali condivisi. “È anche possibile che scimpanzé ed esseri umani siano arrivati a strategie simili per migliorare le interazioni coordinate e gestire la competizione per lo ‘spazio’ – proseguono i ricercatori – . Non sappiamo ancora quando queste strutture conversazionali si siano evolute, o perché, ma l’analogia suggerisce che la comunicazione umana non è poi così unica come si potrebbe pensare”.