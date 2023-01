Umani e scimmie hanno in comune più di quanto pensiamo Condividiamo elementi di un linguaggio gestuale con le grandi scimmie, comprendendo il significato di molti segni che scimpanzé selvatici e bonobo usano per comunicare.

A cura di Valeria Aiello

Un bonomo maschio dell’Apenheul Primate Park, Apeldoorn, Olanda. Credit: Natataek/Wikipedia

Gli esseri umani condividono elementi di un linguaggio comune con le grandi scimmie, comprendendo il significato di molti gesti che scimpanzé selvatici e bonomo usano per comunicare, anche se noi umani non li usiamo più. Lo afferma un nuovo studio condotto da Kirsty Graham e Catherine Hobaiter dell’Università di St Andrews, in Scozia, i cui risultati sono stati appena pubblicati sulla rivista Plos Biology.

Umani e scimmie condividono un linguaggio gestuale comune

La scoperta, che si basa sulla dimostrazione dell’esistenza di un repertorio di circa 80 segnali gestuali che le popolazioni selvatiche di bonomo e scimpanzé condividono, ha testato il riconoscimento e la comprensione umana di 10 dei gesti scimmieschi più frequentemente utilizzati. “Abbiamo raccolto in crowdsourcing i dati di 5.656 partecipanti attraverso un gioco online, che richiedeva loro di selezionare il significato dei gesti di scimpanzé e bonobo in 20 video – spiegano le due ricercatrici – . E dimostrato che gli esseri umani possono conservare una comprensione della comunicazione gestuale delle scimmie (o direttamente ereditata o parte di una cognizione più generale), attraverso tipo di gesti e significati dei gesti”.

Ciò significa che, nonostante gli umani non usino più questi gesti scimmieschi, potremmo aver mantenuto una comprensione di questo sistema di comunicazione ancestrale, pur non essendo chiaro se questa nostra capacità sia ereditata o se gli esseri umani e i primati non umani condividano la capacità di interpretare segnali significativi grazie alla loro intelligenza generale, somiglianza fisica e obiettivi sociali simili.

“Tutte le grandi scimmie usano i gesti, ma anche gli esseri umani hanno un linguaggio gestuale, che usiamo mentre parliamo o mimando qualcosa, che è davvero difficile individuare i gesti condivisi delle grandi scimmie solo osservando le persone – ha aggiunto Graham – . Mostrando invece ai partecipanti allo studio i video di gesti comuni di grandi scimmie, abbiamo scoperto che le persone possono comprendere questi gesti, il che suggerisce che potrebbero far parte di un vocabolario gestuale evolutivamente antico e condiviso tra tutte le specie di grandi scimmie, non compresi”.

Il test che, come premesso, ha richiesto di visualizzare 20 brevi video di gesti scimmieschi e quindi di selezionare il significato di ciascun gesto tra quattro possibili risposte, ha indicato che i partecipanti hanno interpretato correttamente il significato dei gesti di scimpanzé e bonomo oltre il 50% delle volte. “Fornire ai partecipanti informazioni contestuali su ciò che le scimmie stavano facendo nel video ha aumentato solo marginalmente il loro tasso di successo nell’interpretazione del significato del gesto” precisano Graham e Hobaiter, la cui ricerca è parte di una missione scientifica in corso volta a comprendere l’origine del linguaggio attraverso lo studio della comunicazione dei primati non umani, comprese scimmie lontanamente imparentate come scimpanzé ed oranghi.

Nel complesso, i risultati sembrano suggerire che l’ultimo antenato comune che abbiamo condiviso con gli scimpanzé usasse gesti simili e che questi possano essere stati un “punto di partenza” per la nostra lingua. “Avevamo già il sospetto che si trattasse di un'abilità gestuale condivisa che avrebbe potuto essere presente nel nostro ultimo antenato condiviso – ha commentato Graham in un’intervista a BBC News – . Ora siamo abbastanza fiduciosi del fatto che i nostri antenati abbiano iniziato a gesticolare e che questo è stato cooptato nella [nostra] lingua”.