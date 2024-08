video suggerito

Ci sono due momenti nella vita in cui si invecchia di colpo: ora sappiamo quali sono Un'analisi statistica ha rivelato che la maggior parte delle molecole osservate, l'81 percento, è cambiata in modo significativo intorno ai 45 anni e ai 60. Il prossimo obiettivo è comprendere le cause, se i ricercatori riuscissero a risalire all'origine dei cambiamenti molecolari, potrebbero persino trovare un modo per rallentare o "invertire" il processo di invecchiamento.

A cura di Elisabetta Rosso

Per Dante "il mezzo del cammin di nostra vita" erano i 35 anni. Poi il mito della crisi di mezza età ha consacrato i 50 come nuova frontiera dell'invecchiamento. Più l'aspettativa di vita cresce più si creeranno nuove tappe per marcare i decenni con targhe culturali e definire quando si diventa vecchi. Ora un nuovo studio condotto dai ricercatori della Stanford University ha stabilito due età cruciali di "drammatica trasformazione fisica a livello molecolare". In altre parole ha fotografato quando davvero il nostro corpo invecchia.

I cambiamenti, infatti, non si verificano gradualmente nel tempo, ma durante due momenti precisi. "Ovviamente si cambia per tutta la vita. Ma ci sono due periodi principali in cui si verificano molti cambiamenti: uno è quando le persone raggiungono i 45 anni e l'altro è quando raggiungono i 60", ha spiegato Michael Snyder, genetista della Stanford University che ha condotto lo studio, al Washington Post.

Secondo i ricercatori i marcatori dell'età non aumentano a un ritmo costante. "Quando le persone invecchiano, le molecole nel tuo corpo cambiano", ha spiegato Xiaotao Shen, biologo computazionale della Nanyang Technological University di Singapore che ha lavorato allo studio. "Quello che non sappiamo è cosa guida questo cambiamento".

Lo studio condotto dalla Stanford University

Lo studio peer-reviewed è stato pubblicato mercoledì sulla rivista Nature Aging. I ricercatori hanno monitorato i cambiamenti legati all'età in oltre 135.000 molecole e microbi, tra cui RNA, proteine ​​e metaboliti, raccolti su 108 adulti. Ogni tre-sei mesi, gli scienziati hanno prelevato tamponi orali, cutanei, nasali, campioni di sangue e feci. I partecipanti avevano un'età compresa tra i 25 e 75 anni, erano sani e di etnie diverse.

Un'analisi statistica ha rivelato che la maggior parte delle molecole osservate, l'81 percento è cambiata in modo significativo intorno a due età. "A metà degli anni '40 e '60, sembra essere lì che si sono verificati la maggior parte dei cambiamenti", ha sottolineato Snyder.

Come cambia il nostro corpo a 40 e 60 anni

Come spiegano i ricercatori i cambiamenti osservati a 40 anni sono diversi da quelli registrati a 60. A 40, per esempio, le fluttuazioni hanno toccato le molecole legate al metabolismo dell'alcol e dei lipidi, a 60, sono cambiate soprattutto le molecole della regolazione immunitaria, della funzionalità renale e del metabolismo dei carboidrati.

Secondo Snyder i cambiamenti molecolari osservati nei sessantenni erano prevedibili. "Molte malattie legate all'età si manifestano in questa età: malattie cardiovascolari o cancro", ha spiegato al Post. A sorprenderle sono stati invece le fluttuazioni quando si superano i 40 anni.

Come rallentare il processo e avere una vita sana

La prima soglia sono i 40 anni, secondo lo studio, per questo è importate cominciare a prendersi cura del proprio corpo una volta superati i 30. "Questo include sottoporsi a controlli medici regolari, almeno due volte all'anno, oltre ad apportare modifiche allo stile di vita", ha spiegato Shen. La dieta e l'esercizio fisico sono fondamentali quando il corpo comincia a cambiare.

"Abbiamo scoperto per esempio che è più difficile per il nostro metabolismo smaltire alcol e caffè intorno ai 40 e ai 60 anni", le persone dovrebbero quindi ridurre il consumo di entrambi. "Alcune persone che una volta potevano bere più tazze di caffè al giorno e non avevano problemi a dormire potrebbero improvvisamente scoprire a 40 anni che una singola tazza di caffè è sufficiente a inibire una buona notte di sonno quella notte, ha sottolineato. "Ad esempio, se sai che il tuo metabolismo dei carboidrati sta andando a rotoli, c'è qualcosa che puoi fare al riguardo: cambiare la tua dieta", ha aggiunto Snyder.

Quali sono le cause dell'invecchiamento

I ricercatori hanno anche sottolineato che lo studio si è concentrato su un arco temporale ristretto per tracciare in modo accurato i cambiamenti che si sviluppano nel corso di decenni. "Una ricerca a lungo termine potrebbe offrire una migliore comprensione di come i cambiamenti molecolari osservati interferiscano con i cambiamenti a lungo termine nelle capacità funzionali, con le malattie e con il rischio di mortalità".

Il prossimo obiettivo è comprendere le cause di questi cambiamenti molecolari. Come si legge nello studio, se i ricercatori riuscissero a capirne l'origine, potrebbero persino trovare un modo per rallentare o "invertire" il processo di invecchiamento.