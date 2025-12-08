Scienze
video suggerito
video suggerito

Avvelenamento da sigaretta elettronica: cos’è, i sintomi e cosa insegna il caso di Fraser Olender

L’avvelenamento da sigaretta elettronica (EVALI) è una grave malattia polmonare che può causare dolore toracico, nausea, vertigini e difficoltà respiratorie. Come riconoscerlo e cosa chiarisce il caso di Fraser Olender.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valeria Aiello
0 CONDIVISIONI
Immagine

L’avvelenamento da sigaretta elettronica, noto anche come EVALI (E-cigarette- or vaping-use-associated lung injury), è una grave malattia polmonare associata all’uso di sigarette elettroniche o prodotti per lo svapo. Il recente caso dell’attore Fraser Olender — ricoverato per un forte dolore toracico, difficoltà respiratorie e la diagnosi di un vasospasmo coronarico che gli ha causato un infarto — è un esempio concreto dei danni che possono essere causati dall’uso delle e-cig.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e altre agenzie sanitarie, “nessun prodotto del tabacco, comprese le sigarette elettroniche, è sicuro”: gli aerosol dello svapo possono contenere nicotina, particelle e sostanze chimiche potenzialmente tossiche che danneggiano l’apparato respiratorio e, in alcuni casi, il sistema cardiovascolare.

I sintomi dell’EVALI includono dolore al petto, tosse persistente, difficoltà respiratoria, febbre, nausea e vertigini. La loro somiglianza con quelli altre patologie può rendere la diagnosi complessa, rendendo importante riferire sempre l’uso di sigarette elettroniche al medico e rivolgersi tempestivamente in caso di peggioramento o persistenza dei sintomi.

Leggi anche
Cos'è la polmonite interstiziale che ha causato la morte di Peppe Vessicchio: come attacca i polmoni

Cos’è l’avvelenamento da sigaretta elettronica (EVALI)

L’avvelenamento da sigaretta elettronica (EVALI) indica una lesione polmonare acuta o subacuta associata all’uso di sigarette elettroniche o prodotti per lo svapo. Si tratta di un quadro infiammatorio che può variare da sintomi respiratori lievi a insufficienza respiratoria grave, che spesso richiede il ricovero ospedaliero.

La condizione è stata ufficialmente identificata nel 2019, in seguito alla diffusione delle sigarette elettroniche e prodotti per lo svapo. Le cause precise non sono però ancora completamente note: molti casi sono stati collegati all’acetato di vitamina E presente in liquidi contenenti THC (soprattutto prodotti di mercato nero), ma EVALI è stata osservata anche in persone che usavano solo prodotti a base di nicotina. I fattori di rischio includono età giovane (<35 anni), uso di prodotti contenenti THC, e l’acquisto di liquidi da fonti non autorizzate.

Quali sono i sintomi dell’EVALI

I sintomi più comuni dell’EVALI possono includere:

  • tosse persistente, dolore toracico, mancanza di respiro;
  • febbre, brividi, nausea, vomito, diarrea o dolore addominale;
  • in alcuni casi tachicardia e riduzione della saturazione d’ossigeno.

Poiché i sintomi possono somigliare a quelli di polmoniti o altre malattie respiratorie, è fondamentale informare sempre il medico sull’uso di sigarette elettroniche.

Trattamento e prognosi

Il trattamento dell’EVALI dipende dalla gravità della condizione: interruzione dello svapo, ossigenoterapia, corticosteroidi per ridurre l’infiammazione e supporto respiratorio fino alla ventilazione meccanica nei casi più gravi. Molti pazienti migliorano entro giorni dall’inizio della terapia, ma la prognosi a lungo termine è ancora sotto studio; sono raccomandati controlli e follow-up pneumologico.

L’esperienza di Fraser Olender dimostra che anche persone giovani e apparentemente sane possono sviluppare complicanze gravi legate allo svapo. Conoscere i rischi delle sigarette elettroniche, riconoscere i sintomi precocemente e rivolgersi tempestivamente a un medico è fondamentale per proteggere polmoni e cuore.

Salute
Scienze
0 CONDIVISIONI
Immagine
Le cucine a gas rilasciano biossido di azoto oltre la soglia di sicurezza dell’OMS
Il biossido di azoto può superare la soglia di sicurezza OMS
Lo studio della Stanford University
I rischi per la salute
Cosa si può fare
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Scienze
api url views