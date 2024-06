video suggerito

Antartide a punto critico: se superato, lo scioglimento della calotta glaciale sarà fuori controllo Il punto critico è stato identificato dai scienziati della British Antarctic Survey (BAS), che hanno descritto un nuovo e preoccupante modo in cui le grandi calotte glaciali possono sciogliersi: il processo non è stato considerato nelle più recenti previsioni di innalzamento del livello del mare, suggerendo che le proiezioni abbiamo sottostimato il problema.

A cura di Valeria Aiello

La calotta glaciale dell’Antartide si sta sciogliendo in un nuovo e preoccupante modo, che i modelli utilizzati per prevedere il futuro innalzamento del livello del mare non hanno preso in considerazione. Lo ha scoperto un team di scienziati della British Antarctic Survey che ha identificato un “nuovo punto critico”, una soglia che, se superata, causerà lo scioglimento “fuori controllo” della calotta glaciale.

Il processo è guidato dall’acqua sempre più calda degli oceani, che si sta infiltrando sotto la calotta glaciale in corrispondenza della sua “linea di terra” – lo spazio tra il fondo oceanico e la calotta glaciale sovrastante – causando uno scioglimento accelerato che può portare a un punto di non ritorno, secondo lo studio pubblicato oggi sulla rivista Nature Geoscience. La soglia critica è il limite oltre al quale questo processo produce così tanti piccoli cambiamenti che, accumulandosi, spingono il sistema al di là del punto di non ritorno.

I ricercatori hanno scoperto che anche un piccolo aumento della temperatura delle acque oceaniche può avere un impatto significativo sullo scioglimento. E poiché il cambiamento climatico sta rendendo gli oceani sempre più caldi (nel 2023 è stato raggiunto un nuovo record di calore), il processo accelera. “Ciò che accade è che si ottiene questo tipo di feedback incontrollato – ha affermato Alex Bradley, ricercatore di dinamica del ghiaccio della BAS e autore principale dell’articolo – . Può verificarsi un cambiamento molto improvviso nei livelli di scioglimento”.

Quando lo spazio tra il fondo oceanico e la calotta glaciale sovrastante si allarga, aumentano sia la temperatura che la velocità del flusso d’acqua in quell’area, accrescendo ulteriormente la fusione. “Abbiamo scoperto che l’aumento della temperatura dell’oceano può portare al superamento di un punto di non ritorno, oltre il quale l’acqua dell’oceano si infiltra in modo illimitato sotto la calotta glaciale, attraverso un processo di fusione incontrollata” spiegano gli studiosi.

L’identificazione di un nuovo punto critico nello scioglimento della calotta glaciale antartica significa che le previsioni sull’innalzamento del livello del mare potrebbero essere notevolmente sottostimate. “Le attuali proiezioni per l’Antartide e la Groenlandia si basano su simulazioni che non prevedono lo scioglimento per intrusione e potrebbero quindi rappresentare delle valutazioni sottostimate – avvertono gli studiosi – . Sebbene il nostro modello sia una semplificazione della miriade di processi complessi che si verificano nella linea di terra, i nostri risultati indicano una maggiore sensibilità allo scioglimento delle calotte glaciali, e quindi un contributo più elevato all’innalzamento del livello del mare in un clima caldo, rispetto a quanto precedentemente previsto”.