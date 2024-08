video suggerito

Anche una piccola pausa può disinnescare un litigio di coppia: uno studio rivela quanti secondi servono Durante i litigi di coppia innescati da pretesti banali fare una pausa anche solo di cinque secondi può interrompere il circolo di "eccitazione emotiva negativa" che si instaura durante un conflitto tra partner.

"Conta fino a dieci prima di rispondere". Quante volte capita di sentirselo dire durante un litigio, magari con un amico o, soprattutto, con il proprio partner. Ora, un nuovo studio, condotto dai ricercatori dell'University of St Andrews, in Scozia, ha appena dimostrato che possono bastare anche solo cinque secondi per disinnescare il circolo di aggressività reciproca che spesso si innesca durante una discussione.

Lo studio, pubblicato su Nature, parte da un presupposto, confermato da precedenti ricerche: quando due persone litigano, soprattutto se si tratta di due partner, la percezione delle emozioni dell'altro influenza e alimenta in modo negativo la propria emotività, creando "un'escalation di aggressività". Ovviamente, lo studio non si riferisce a contesti di violenza domestica (in queste situazioni l'unica strategia possibile è chiedere aiuto), ma alle normali tensioni che possono verificarsi in tutte le coppie per motivi futili o quotidiani.

Lo studio sui litigi nelle coppie

I ricercatori dell'University of St Andrews hanno condotto i loro esperimenti su 81 coppie, alle quali è stato chiesto di partecipare a un gioco di coppia. Le regole erano queste: ciascuno dei due partner doveva sottoporre l'altro a un suono fastidioso al volume che desiderasse per un totale di 30 turni.

Durante il gioco, i ricercatori hanno potuto osservare che ogni partner tendeva ad aumentare il volume dell'audio in risposta alle azioni dell'altro. Ovvero, a ogni aumento di volume di un partner corrispondeva un ulteriore aumento da parte dell'altro, in un circolo vizioso di aggressività crescente. Secondo i ricercatori questo effetto si deve all'impulsività innescata dal contesto di "eccitazione emotiva negativa".

Anche piccole pause possono interrompono la tensione

Tuttavia, analizzando i comportamenti delle 81 coppie studiate, i ricercatori hanno anche visto che bastava interrompere per pochi secondi il gioco di coppia per disinnescare il meccanismo di aggressività crescente tra i due partner. Lo stesso effetto si aveva con pause di 15, 10 e perfino 5 secondi.

"Sembra scontato, ma è la prima volta che viene dimostrata a livello sperimentale una riduzione dell'aggressività a seguito di pause forzate", ha spiegato al Guardian l'autrice dello studio Annah McCurry, dottoranda in Psicologia e Neuroscienze presso l'università scozzese. "Si tratta di un trucco semplice, gratuito ed efficace per ridurre le emozioni negative" nelle discussioni banali. Tuttavia, "questo approccio – ribadisce la ricercatrice – non si applica agli scenari di violenza domestica".