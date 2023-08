Ai gatti verranno somministrate pillole anti-Covid dopo un’epidemia felina mortale a Cipro I farmaci inutilizzati saranno messi a disposizione dei veterinari per curare i gatti dell’isola di Cipro, morti a migliaia a causa di un coronavirus che colpisce i felini.

A cura di Valeria Aiello

I farmaci anti-Covid per uso umano rimasti inutilizzati saranno messi a disposizione dei veterinari per curare i gatti di Cipro, morti a migliaia negli ultimi mesi a causa di un coronavirus che colpisce i felini. Lo hanno annunciato i funzionari del governo cipriota, dopo il via libera alla raccomandazione del ministero dell’Agricoltura.

Il ceppo di coronavirus felino (FCov) che ha colpito i gatti di Cipro è conosciuto come virus della peritonite infettiva felina (FIPV), un patogeno non trasmissibile all’uomo che causa la malattia della peritonite infettiva felina (FIP). “Le scorte di preparati per trattare casi di coronavirus umano che non sono più utilizzati possono essere resi disponibili” ha dichiarato il gabinetto in una nota. Il farmaco, sotto forma di pillole anti-Covid, sarà fornito attraverso i servizi veterinari.

Secondo gli attivisti per gli animali, l’epidemia di FIP ha trasformato Cipro in “un’isola di gatti morti” stimando che la malattia ne abbia probabilmente uccisi oltre 300.000. L’associazione veterinaria di Cipro ha tuttavia precisato che tale cifra sarebbe un’esagerazione, parlando di circa 10.000 esemplari.

Il meccanismo con cui si instaura la malattia è complesso. Il virus, appartenente alla specie Alphacoronavirus 1, subisce una mutazione nell’organismo del gatto infetto, che consente al patogeno di entrare e replicarsi con maggior successo nei monociti (un tipo di globuli bianchi). Tale forma mutata non è contagiosa, ma un gatto affetto da FIP è comunque in grado di trasmettere la forma non mutata del virus, che si diffonde facilmente attraverso il contatto diretto tra gatti. La via di trasmissione più comune dei FCov è la saliva, ma il virus è presente anche feci e può essere contratto per via oronasale.