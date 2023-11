Addio a Frank Borman, morto il primo astronauta che orbitò attorno alla Luna Era il comandante della prima storica missione Apollo 8 della NASA, la prima a orbitare intorno alla Luna nel 1968. Aveva 95 anni.

A cura di Valeria Aiello

L’astronauta Frank Borman / Credit: NASA

Frank Borman, l’astronauta statunitense alla guida della prima storica missione Apollo 8 della NASA, la prima a raggiungere la Luna, è morto il 7 novembre 2023, a Billings, nel Montana, all’età di 95 anni. È stato uno dei pionieri dell’esplorazione spaziale, dopo la carriera militare come pilota dell’aeronautica. Partecipò ai programmi spaziali dell’Agenzia americana dal 1962 al 1970, prendendo parte anche alla missione Gemini 7. “Oggi ricordiamo uno dei migliori – ha detto la NASA annunciando la sua scomparsa – . Il suo amore per l'aviazione e l'esplorazione spaziale è stato superato solo dal suo amore per la moglie”.

Frank Borman era nato il 14 marzo 1928 a Gary, nell’Indiana e fu selezionato come astronauta dalla NASA nel secondo gruppo, noto come Next Nine. Nel 1966 stabilì il record di resistenza di volo spaziale di 14 giorni, come comandante della Gemini 7. Fece anche parte del comitato di revisione della NASA che indagò sull’incendio dell’Apollo . Nel 1968, fu il comandante della missione Apollo 8, nota per la fotografia Earthrise della Terra che si innalza sopra l’orizzonte lunare. Durante la missione di sbarco sulla Luna dell'Apollo 11 , è stato il collegamento della NASA alla Casa Bianca , dove ha assistito al lancio in televisione con il presidente Richard Nixon .

Dopo essersi ritirato dalla NASA e dall’Air Force nel 1970, Borman divenne vicepresidente senior per le operazioni presso la Eastern Air Lines . Divenne amministratore delegato della Eastern nel 1975 e presidente del consiglio di amministrazione nel 1976. Sotto la sua guida, la Eastern attraversò i quattro anni più redditizi della sua storia, ma la deregolamentazione delle compagnie aeree e il debito aggiuntivo contratto per l’acquisto di nuovi aerei portarono per tagli salariali e licenziamenti e, infine, per entrare in conflitto con i sindacati, provocando le sue dimissioni nel 1986. Si trasferì a Las Cruces, nel New Mexico , dove gestì una concessionaria Ford con suo figlio Fred. Nel 1998 acquistarono un ranch a Bighorn, nel Montana.

Figlio unico di Edwin Otto Borman (1901–1994) e sua moglie Marjorie Ann Pearce, era di origine tedesca. Poiché soffriva di numerosi problemi ai seni nasali e alla mastoide a causa del clima freddo e umido, la sua famiglia si trasferì nel clima migliore di Tucson, in Arizona, che Borman considerava la sua città natale. Fu qui che Borman ha frequentato la Sam Hughes Elementary School di Tucson, per poi andare alla Mansfeld Junior High School e trasferirsi alla alla Tucson High School, dove fu uno studente d’onore. Fin da bambino, coltivò la passione per il volo.

Il suo primo viaggio in aereo risale all’età di cinque anni. Ha imparato a volare all’età di 15 anni, prendendo lezioni con un'istruttrice, Bobbie Kroll, al Gilpin Field. Nel 1957 conseguitì un Master of Science al Caltech nel 1957, e poi è divenne assistente professore di termodinamica e meccanica dei fluidi a West Point. Nel 1960, fu selezionato per la Classe 60-C presso la USAF Experimental Flight Test Pilot School presso la base aeronautica di Edwards in California e si qualificò come pilota collaudatore. Dopo la laurea, è stato accettato come uno dei cinque studenti della prima classe presso la Scuola Pilota di Ricerca Aerospaziale .

“Il suo amore per tutta la vita per l’aviazione e l’esplorazione è stato superato solo dal suo amore per sua moglie Susan – ha detto di lui l’amministratore della NASA, Bill Nelson – . Frank ha iniziato la sua carriera come ufficiale dell’aeronautica americana. La sua passione per il volo si rivelata essenziale nei ruoli di pilota di caccia, pilota operativo, pilota collaudatore e assistente professore. La sua eccezionale esperienza e competenza lo hanno portato ad essere scelto dalla NASA per unirsi al secondo gruppo di astronauti”.

“Oltre al suo ruolo fondamentale di comandante della missione Apollo 8 –ricorda Nelson – è un veterano di Gemini 7, trascorse 14 giorni in orbita terrestre bassa e condusse il primo rendez-vous nello spazio, arrivando a pochi metri dalla navicella spaziale Gemini 6”.

“Frank conosceva il potere che l'esplorazione ha nell’unire l’umanità quando disse: ‘L’esplorazione è davvero l'essenza dello spirito umano’. Il suo servizio alla NASA e alla nostra nazione alimenterà senza dubbio la generazione Artemis per raggiungere nuove coste cosmiche”.