Straordinaria e leggendaria. Non ci sono altri aggettivi per definire la prestazione di Arianna Fontana che ha ottenuto il bronzo nella finale dei 1000 metri dello short track alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. E' il terzo trofeo conquistato nei Giochi Invernali dopo l'oro nei 500 e l'argento nella staffetta ma soprattutto l'ottava medaglia a cinque cerchi (1 oro, 2 argenti e 5 bronzi) conquistate nel corso della carriera (la decima per la spedizione tricolore in Corea in questa edizione – 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi). L'olandese Schulting e la canadese Boutin l'hanno preceduta al traguardo: accanto alla soddisfazione resta il rammarico per quel contatto nel quale sono cadute entrambe le sudcoreane, Choi e Shim.

Questo bronzo per me vale tantissimo, questa è la distanza su cui ho sempre fatto più fatica, per me è un risultato incredibile – ha ammesso Fontana subito dopo la gara -. Dopo Sochi – ha aggiunto la Fontana- migliorarsi era davvero dura, ce l'ho fatta e sono davvero soddisfatta. Quattro finali in un'Olimpiade non è una cosa da poco. Il mio obiettivo era fare tutte le finali, ce l'ho fatta e sono anche arrivate tre medaglie. Tante atlete che sono qui mi hanno scritto che le ho caricate, sono contenta se da portabandiera sono riuscita a ispirare la squadra.

Medagliere azzurro in doppia cifra.

Con il bronzo conquistato da Arianna Fontana nei 1000 metri di short track è salito a 10 il numero delle medaglie conquistate dall'Italia alle Olimpiadi di Pyeongchang. E' un risultato inferiore alle attese? No, perché alla vigilia della partenza il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, aveva indicato come obiettivo proprio il raggiungimento della doppia cifra. Al momento le 10 medaglie suddivise in questo modo: 3 ori (Fontana nello short track, Moioli nello snowboard, Goggia nello sci alpino); 2 argenti (Pellegrino nello sci fondo e nella staffetta donne short track); 5 bronzi (Brignone nello sci alpino, Windisch nel biathlon nella staffetta mista biathlon, Tumolero nel pattinaggio velocità, Fontana nello short track).