Il corpo in avanzato stato di decomposizione e orribilmente dilaniato di una donna incinta è stato trovato sul ciglio di una strada in India. La donna era era all'ottavo mese di gravidanza e ovviamente anche per il bimbo che aveva in grembo non c'è stato nulla da fare: la scoperta è stata fatta nella città di Hyderabad, nello stato orientale indiano di Telangana. Secondo la polizia l'omicidio potrebbe essere stato commesso da un uomo che voleva impedirle di mettere al mondo un figlio. Il Vice Commissario di polizia Vishwa Prasad ha dichiarato: "Riteniamo che il delitto sia strettamente collegato alla gravidanza della donna". Resta ora da capire chi possa essere stato: la polizia indiana sta esaminando tutte le tracce biologiche sul cadavere, che è stato trovato chiuso in un sacco di juta poi abbandonato nelle vicinanze di un bidone della spazzatura, in una città in cui hanno sede molte società multinazionali. Non è escluso che qualche telecamera di videosorveglianza della zona possa aver filmato l'uomo che si è sbarazzato del corpo della donna: in quel caso, per le autorità indiane non dovrebbe essere difficoltoso risalire alla sua identità e assicurarlo alla giustizia.

Quello della violenza sulle donne è uno dei problemi più gravi tra quelli che affliggono l'India: nel 2014 il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia ha affermato che una vittima di stupro su tre nel paese asiatico è minore e ha espresso allarme per i diffusi abusi sessuali sui bambini. Nonostante il governo abbia aumentato le pene, finanziando anche sezioni apposite dei tribunali locali per questo tipo di reati, nel Paese l'efficacia della lotta agli abusi sessuali sembra non essere sufficiente. Secondo le statistiche più recenti, solo nel 2016 e solo nello stato di Haryana sono stati registrati ben 1.187 casi di stupro, mentre i casi in tutta la nazione sono aumentati addirittura del 12% in un anno.