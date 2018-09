Una bambina di 7 anni versa in condizioni critiche in un ospedale di Nuova Delhi dopo aver subito un intervento chirurgico per le ferite subite mentre veniva violentata con una tubo in metallo per l’acqua. Un ventunenne è stato arrestato in relazione allo stupro, avvenuto nel distretto di Shahdara, nella parte nord-orientale della città, ha detto Meghna Yadav, un vice commissario della polizia di Delhi, che non ha potuto fornire ulteriori dettagli. Ma Swati Maliwal, presidente della Commissione per le donne di Delhi, ha detto che la bimba “sta soffrendo molto dopo l'attacco”. "Stiamo elaborando un programma di riabilitazione per lei", ha detto alla CNN.

"È molto spiacevole che questi casi di stupro arrivino da Delhi, ma le risorse della polizia continuano ad essere estremamente basse a Delhi". In una serie di tweet, Maliwal ha fornito ulteriori dettagli sulla scioccante aggressione, sostenendo che la ragazza, che proviene da una famiglia povera, sarebbe stata adescata in un parco a Seemapuri. Ha sanguinato "incessantemente" dopo la violenza, ha twittato ancora Maliwal. "Non riesco a descrivere il dolore che stava provando questa bambina, già malnutrita, ha un lungo percorso davanti", ha aggiunto. "La sosterremo nella sua battaglia legale per assicurare la pena di morte ai suoi colpevoli, presenterò domanda di risarcimento e farò tutto il possibile per riabilitarla".

In India imperversa sempre più la piaga delle molestie e degli stupri a danno di donne e bambine, spesso anche molto piccole, come in questo ultimo caso. Secondo il National Crime Records Bureau, nel 2016 ci sono stati 39.000 stupri in India – un tasso di circa una violenza ogni 13,5 minuti. Un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. Ad aprile, è stata introdotta una nuova legislazione che inasprisce le pene per il reato di stupro, che giunge addirittura alla pena di morte se la vittima è minore di 12 anni. Ma Maliwal ha detto che la misura non è stata ancora implementato a Delhi.