Ennesimo incidente e nuova corsa in ospedale per l'ex segretario di stato Usa, Hillary Clinton. L'ex candidata dei democratici alla Casa Bianca sarebbe scivolata nella vasca da bagno di un hotel di Jodhpur, città indiana nello Stato di Rajasthan dove è in visita, fratturandosi un polso. L'incidente risale a mercoledì scorso ma è emerso solo in queste dopo che il direttore sanitario del Goyal Hospital ha rivelato l'accaduto ai media locali. Il dirigente ha spiegato che è arrivata all'ospedale mercoledì in mattinata rimanendo per circa 15-20 minuti durante i quali è stata sottoposta anche a vari esami clinici.

Come riferisce il quotidiano The Times of India, infatti, in un primo momento un medico le aveva consigliato solo un "assoluto riposo" ma successivamente la Clinton si è recata nell'ospedale Goyal nella città che stava visitando, dove grazie ad una TAC e a raggi X è stata confermata l'esistenza della frattura e quindi trattata di conseguenza. Un episodio confermato dal fatto che nelle uscite pubbliche di giovedì la moglie di Bill Clinton camminava avvolta in un ampio scialle scuro. L'episodio ha finito per innescare nuove illazioni sullo stato di salute di Hillary che ormai vanno avanti da quando ha lasciato il suo incarico nel governo di Obama. Del resto, come non hanno mancato di sottolineare i media Usa, già nel 2012 la Clinton era caduta per uno svenimento, battendo la testa con conseguente commozione celebrale.

Poco prima dell'incidente in albergo alcuni video inoltre l'hanno ripresa mentre scivola due volte mentre scende una rampa di scale nel sito archeologico nella zona di Mandu, nel distretto indiano di Dha. La 70enne, che si è recata in India per presentare il suo nuovo libro "What Happened", alla fine è dovuta scendere aggrappata a due assistenti. L'ex first lady appena cinque mesi fa è stata vittima anche un'altra caduta, sempre durante la promozione del suo libro ma a Londra, in quel caso il ruzzolone le ha causato la frattura di un alluce.