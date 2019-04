Un operaio di 51 anni è morto questa mattina al porto di Livorno; l'incidente si è verificato intorno alle 10 e 30 a bordo di una nave della compagnia Moby attraccata alla Calata Carrara. Stando a una prima ricostruzione della polizia di frontiera intervenuta sul posto, l'uomo, dipendente Moby, originario di Torre del Greco, in provincia di Napoli, stava eseguendo delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando si è mossa parte della struttura di un ponte elevatore che lo ha colpito alla testa. Malgrado i tentativi di rianimazione dei volontari della pubblica assistenza, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del lavoratore. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno e la capitaneria di porto oltre all'ispettorato del lavoro della Asl, alla polizia, polmare, la scientifica e la guardia costiera, che dovranno stabilire la dinamica esatta della tragedia e in particolare se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aumentano i morti sui luoghi di lavoro

Continuano purtroppo gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro, seguendo un andamento già preoccupante nel 2018: secondo la relazione dell'Inail sugli infortuni e le malattie professionali, infatti, lo scorso anno "le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto sono state 1.133, 104 in più rispetto alle 1.029 denunciate tra gennaio e dicembre del 2017 (+10,1%) e 39 in meno rispetto ai 1.172 decessi del 2015″. Le denunce di infortunio "sono state 641.261, in aumento dello 0,9% rispetto alle 635.433 del 2017. I dati evidenziano un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 539.584 a 542.743 (+0,6%), sia di quelli in itinere". Anche le malattie professionali nel 2018 hanno avuto un incremento del 2,5%, pari a 1.456 casi in più rispetto al 2017.