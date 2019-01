Si schianta con l'auto contro un albero e muore sul colpo: incidente mortale nella notte a Spoleto dove un ragazzo di 29 anni (M.G. le sue iniziali) ha perso la vita in un terribile schianto stradale avvenuto in via dei Filosofi. Accanto a lui, a bordo della Fiat Panda, un amico che ora si trova in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire e sul posto si trovano per i rilievi del caso i carabinieri della locale compagnia: erano da poco passate le 3 di notte del 5 gennaio quando, per cause da stabilire, il 29enne ha perso il controllo dell'auto finendo la corsa contro un albero. Nel terribile impatto ha riportato ferite talmente gravi da rendere inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

Il suo amico, soccorso, è stato trasferito con la massima urgenza all'ospedale di Terni, dove si trova ricoverato in Rianimazione: ha 30 anni ed è residente a Vallo di Nera. Secondo alcuni quotidiani locali, non è il primo incidente grave che avviene in quella zona di Spoleto. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio delle forze dell'ordine che procedono ai rilievi: tra le possibili cause – si legge sui giornali locali – anche il ghiaccio a causa delle basse temperature che si registrano in tutta Italia in queste ore.