Le immagini del crollo di Ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, sono ancora sotto gli occhi di tutti, così come è ancora vivo il dolore per la morte delle 43 persone che in quel momento lo stavano attraversando. Dopo la tragedia, tuttavia, l'allarme per lo stato dei viadotti italiani è ai massimi livelli e molte infrastrutture sono state poste sotto esame: tra i cinque tratti di autostrada considerati a rischio in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza c'è anche un ponte pugliese, il Paolillo, al chilometro 171+406 dell'autostrada A16 che collega Napoli a Canosa.

Contrariamente al viadotto Polcevera (noto anche come ponte Morandi) quello pugliese è un piccolo cavalcavia che sovrasta il canale Paolillo a poche decine di chilometri di distanza da Canosa. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno ispezionato anche all'ufficio barese della Spea, la ditta delegata da Autostrade al controllo della rete autostradale italiana. Le indagini, che hanno causato l'iscrizione al registro degli indagati di altri dieci tra tecnici e dirigenti della Spea e dell'Aspi (Autostrade per l'Italia), sono collegate all'inchiesta sulla tragedia del ponte Morandi di Genova. Le criticità delle cinque strutture – tra le quali ci sarebbero anche i ponti Pecetti e Sei Luci a Genova – sarebbero state riferite dai 21 indagati e dai testimoni e stando a quanto sarebbe emerso alcuni tra gli indagati avrebbero nascosto alcuni problemi sulle strutture e dato esito favorevole a monitoraggi critici.

Da tempo il ponte Paolillo era da tempo monitorato dal ministero delle Infrastrutture. Una prima richiesta di chiusura del tratto era giunta già il 29 novembre scorso dopo le ispezioni ordinate dal ministero, avviate in seguito al ferimento di una donna causato dal distaccamento di un pezzo di calcestruzzo da un viadotto dell'autostrada Bologna-Taranto.