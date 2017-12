Una vera e propria caccia all'uomo è in corso da alcune ore in Gran Bretagna nella zona di Manchester dopo che un uomo ha incendiato un'abitazione famigliare uccidendo tre bimbi e ferendo gravemente un quarto e la mamma prima di darsi alla fuga. Il dramma prima dell'alba, intorno alle 5 del mattino a Salford quando la famigliola stava ancora dormendo. Quando i soccorsi medici sono arrivati sul posto, una 14enne era già morta mentre un bambino di otto anni e una bimba di sette anni erano in condizioni disperate e son morti poco dopo l'arrivo in ospedale. Ricoverati ancora in gravi condizioni invece un bambino di appena 3 anni e la mamma di 35 anni

"La donna è pesantemente sedata e non sa ancora che i suoi figli sono morti", ha detto un portavoce della polizia di Greater Manchester, confermano che poche ore prima della tragedia gli agenti erano accorsi già su posto per un incidente segnalato in casa intorno alle 2 del mattino. Al momento però non si sa se i due fatti siano connessi e che rapporti abbia il ricercato con le vittime. "Abbiamo un sospetto che stiamo cercando urgentemente in relazione a questo attacco, tutto quello che posso dire è che lui sa che dovrebbe consegnarsi immediatamente" ha spiegato il portavoce della polizia.

Una vicina di casa ha raccontato di essersi svegliata nelle prime ore del mattino perché una donna urlava nell'abitazione, poi dalla finestra ha visto il bagliore rosso del fuoco nella casa. Secondo gli inquirenti, al momento del fatto in casa erano presenti sette persone. Tra di loro due ragazzi di 16 anni che si sono slavati dalle fiamme lanciandosi dalla finestra ma riportando ferite agli arti inferiori. Uno dei ragazzi è un membro della famiglia, l'altro è un amico. I vigili del fuoco infatti hanno detto che gli equipaggi hanno soccorso cinque persone quando sono arrivati ​​sulla scena, mentre due persone erano già uscite di casa.