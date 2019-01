Negli alberghi capita spesso di veder sparire qualche oggetto dalle stanze ma di solito si ci limita al massimo agli asciugamani. Una coppia di turisti in vacanza sulla neve a Sestriere invece è andata decisamente oltre e ha fatto sparire addirittura un intero divano. È quanto accaduto nei giorni scorsi all'Hotel Cristallo dove, dopo la denuncia dei gestori, i carabinieri della compagnia di Susa hanno rintracciato i responsabili, recuperando la refurtiva e denunciando i due per furto. Si tratta di due ragazzi di 21 anni residenti nel Torinese che oltre al divano erano riusciti a portarsi via anche un paio di sedie e qualche soprammobile che si trovavano tutti nella hall dell'albergo.

Per i militari dell'Arma è stato abbastanza semplice rintracciarli dopo il racconto degli addetti dell'hotel. Dopo una breve indagine, infatti, si sono presentati nella giornata di mercoledì nella loro casa vacanze dove erano esposti in bella mostra proprio il divanetto e le sedie rubate. Probabilmente i due volevano abbellire l'abitazione a spese dell'albergo ma gli è andata male. Nell'ambito dei controlli sul territorio disposti per il periodo invernale in tutta la zona, i carabinieri in totale hanno denunciato tredici persone. I reati vanno dal furto aggravato all'insolvenza fraudolenta. Tra gli indagati a piede libero tre persone che non avevano pagato il soggiorno in hotel e una donna scoperta a rubare una borsa griffata da un'altra stanza in hotel.