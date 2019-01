Sono stati in guerra in Afghanistan insieme per oltre un anno, fianco a fianco, rischiando la morte a ogni loro intervento per scovare bombe e mine, ora dopo 5 anni il veterano dell'esercito Usa e il cane militare si possono finalmente riabbracciare e vivere nella stessa casa. È la storia di un ex militare statunitense, Joe Steenbeke, e del cane con Tess, entrambi esperti di esplosivo e bombe e per questo insieme durante la missione militare in Afghanistan. "Siamo stati per giorni interi da soli noi due, in quei momenti Devi davvero abbandonare la tua formazione, la tua pratica e le cose su cui hai lavorato e devi fidarti del 110% del legame che hai con il tuo cane" ha raccontato l'uomo.

In realtà l'ex militare e la moglie già al suo ritorno avevano tentato di adottare il cane che nel frattempo era stato destinato alla guardia nazionale sempre nell'unità anti esplosivo. Ogni sforzo però era stato vano perché Tess era ancora un militare in servizio. Ora che il cane ha compiuti dieci anni, pero, è stato finalmente messo in congedo e la coppia ha avviato tutte le pratiche per poterlo accogliere in famiglia nella loro casa nello stato dell'Indiana.