Era l'erede di una delle famiglie orafe più famose del Veneto e dell'Italia, oltre che di una delle aziende Made in Italy più apprezzate in tutto il mondo: è lutto a Vicenza per la morte a soli 46 anni di Chiara Cazzola, figlia di Umberto e nipote del fondatore della Fabbrica Oreficeria Preziosi Esportazioni (Fope), la cui sede si trova in via Zampieri. Il decesso è avvenuto a New York, dove viveva da anni occupandosi dell'azienda, e al termine di una grave malattia. Proprio negli Stati Uniti, dopo la laurea in Marketing all'università di Boston e un master in Gemmologia nella Grande Mela, la donna aveva dato nuovo slancio all'attività famigliare, rendendola tra le più note al mondo. Lascia il marito e due figli.

La Fabbrica Oreficeria Preziosi Esportazioni realizza gioielli dal 1929 e da allora è attiva nel settore della gioielleria di alta gamma. Molto conosciuto in Italia, il brand riscuote un certo successo anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, che costituiscono i mercati di maggiore diffusione oltre a quello locale. Numerosi i messaggi di cordoglio comparasi sui social network per la scomparsa dell'erede dell'impero Fope. "Una brava ragazza, intelligente…che peccato", "Che notizia drammatica. Una donna speciale" sono alcuni dei post lasciati dagli utenti per ricordarla.