Resta un giallo la morte di Silvia Crosetto. La 44enne insegnante di Moncalieri (Torino) era stata trovata priva di vita da una coppia di anziani sul ciglio della statale 28 del col di Nava, nel territorio comunale di Cesio lo scorso 14 luglio. Secondo quanto emerso dai risultati dell’esame autoptico, la morte della donna sarebbe riconducibile a un trauma, definito “colpo da investimento”. Sembra esclusa l’ipotesi dell’omicidio volontario. I veicoli transitati dal luogo della tragedia in quei giorni, filmati dalle telecamere del luogo e successivamente controllati dai Carabinieri, non presentavano ammaccature compatibili con uno scontro.

Inizialmente si era pensato anche all’aggressione di un grosso animale – si era parlato di un toro – ma anche questa ipotesi non è verificabile al momento. Almeno fin quando i carabinieri del Ris di Parma non sveleranno la presenza sugli indumenti della donna: di tracce organiche o di vernice. La sua auto era stata trovata con la portiera aperta dalla parte opposta al luogo del ritrovamento del cadavere, che presentava una profonda ferita alla testa. A dare l’allarme era stato un automobilista di passaggio che, vista la donna riversa a terra, aveva subito chiamato i soccorsi. Per la Crosetto, però, non c’era stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna si trovava in vacanza in Liguria, nel savonese, e quel giorno stava rientrando a casa, dirigendosi in auto verso Torino. I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire i momenti immediatamente precedenti e successivi alla morte della 44enne, anche e soprattutto visionando i filmati delle telecamere presenti nelle zone limitrofe e raccolto le testimonianze di tutti coloro che risulta siano transitati dal luogo del decesso. Come detto, ai militari del Ris è stato affidato l’incarico di analizzare gli indumenti indossati dalla Crosetto al momento del decesso nella speranza che possano emergere altre tracce utili alle indagini.