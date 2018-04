Da mesi giaceva attaccato alle macchine che lo tenevano in vita in un letto di ospedale a causa di una rara forma di cancro. E quando anche i genitori si sono convinti a dirgli addio, decidendo di staccare la spina e mettendo fine alle sue sofferenze, perché non c'erano più speranze, lui si è svegliato. È questa la storia a lieto fine di Dylan Askin, tre anni di Nottingham, che dopo aver a lungo combattuto contro l'istiocitosi polmonare a cellule di Langerhans, ha ripreso a respirare da solo. Tutto è cominciato poco dopo la sua nascita. Il giorno di Natale del 2015 è stato ricoverato per problemi respiratori. Analisi approfondite hanno rivelato che uno dei suoi polmoni era collassato perché coperto da cisti per oltre l'80 per cento. Si trattava di un tumore molto aggressivo, che fece peggiorare le sue condizioni in brevissimo tempo.

I medici hanno sin da subito detto a mamma Kerry, 29 anni, e Mike, 36, che le possibilità di sopravvivenza del bambino erano ridotte all'osso. Per questo il 25 marzo del 2016, nel giorno del Venerdì Santo, lo fecero battezzare davanti a tutti i parenti accorsi in ospedale per l'ultimo saluto e dettero il consenso per bloccare il supporto vitale. Ma, dopo pochissimi giorni, Dylan ha cominciato a dare segni di miglioramento improvviso, fino a che non si è rimesso del tutto in sesto e i medici hanno acconsentito alle sue dimissioni. Era il 16 maggio del 2016. Ancora oggi, a distanza di due anni, i genitori approfittano delle feste di Pasqua per ricordare il miracolo del figlio, che è guarito nonostante fosse stato dato per spacciato. "Non sono particolarmente credente, ma penso che mio figlio sia il nostro miracolo pasquale – ha detto la mamma alla stampa locale -. A mio figlio Bryce ho detto che Dylan ha fatto come Gesù: a Pasqua è tornato a vivere".