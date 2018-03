Una famiglia di otto persone composta da due genitori e sei figli adottivi è stata completamente distrutta dopo che la loro auto è precipitata improvvisamente da una scogliera a strapiombo sul mare, finendo in acqua al termine un volo nel vuoto di oltre trenta metri. La tragedia nei giorni scorsi lungo una strada panoramica nello stato della California, negli Stati Uniti. Le due madri e i loro sei figli adottati erano molto conosciuti perché partecipavano di frequente a manifestazioni di protesta per i diritti civili in varie zone del Paese. La foto di uno dei ragazzi, il 15enne Devonte Hart, commosse il mondo nel 2014 quando la famiglia partecipò a duna marcia contro la violenza della polizia. Il ragazzino afroamericano all'epoca 12enne, venne ritratto i lacrime mentre abbracciava un poliziotto.

Di lui si son perse le tracce dopo il drammatico incidente stradale su cui sta indagando ora la polizia. Gli inquirenti infatti hanno rinvenuto i corpi delle due donne, le 39enni Jennifer e Sarah Hart, e quelli di tre figli, il 19enne Markis e i 14enni Jeremiah e Abigail. Nessun traccia invece di Devonte, Hannah e della più piccola Sierra. La polizia locale però ritiene che tutti i membri della famiglia siano morto quando il loro SUV è precipitato giù dalla scogliera. "Sappiamo che un'intera famiglia è svanita ed è perita durante questa tragedia. Abbiamo tutte le indicazioni per credere che tutti e sei i bambini fossero lì dentro" hanno dichiarato gli inquirenti. Sullo schianto indaga la California Highway Patrol che deve stabilire cosa non ha determinato l'uscita di strada del veicolo. Sul poso non c'erano segni di sbandamento, né segni di frenate, ma gli investigatori hanno spiegato che non hanno motivo di credere che l'incidente sia stato intenzionale.