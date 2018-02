Una donna di 22 anni in North Carolina è stata arrestata perché ritenuta responsabile della morte del figlioletto di quattro mesi, deceduto nell’agosto del 2017. Il bambino, che si chiamava Maverick, fu trovato morto nella sua culletta e la causa del suo decesso fu giudicata “incerta”. Ora, a distanza di mesi, la mamma Santana Jo Mosher è finita in manette. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la donna è accusata di maltrattamento su minori e incuria. La polizia l’ha arrestata giovedì sera in una stazione degli autobus nella Contea di Onslow nel momento in cui è tornata da New York e l’ha rinchiusa in carcere in attesa del processo. “Sapevamo che era a New York ma non eravamo in grado di estradarla. Quando abbiamo saputo che stava tornando, le abbiamo notificato l’arresto”, ha dichiarato la polizia affermando che la donna è accusata di reati collegati alla morte del figlio Maverick Lassard. Anche il padre del bambino, Tyler Lassard, si trova attualmente in prigione. Come la mamma, è accusato di reati connessi alla morte del figlio.

Il piccolo Maverick fu trovato a faccia in giù nella sua culla con una coperta sul corpo alle 13:15 del 7 agosto 2017. Al 911 arrivò una telefonata alle 14:03 e, secondo il rapporto del medico legale, il bambino fu dichiarato morto alle 14:11. Il padre Tyler Lassard, sempre secondo il rapporto della polizia, avrebbe avuto la tendenza ad arrabbiarsi con Maverick e “picchiarlo sulla faccia o sulla testa”. L’uomo avrebbe colpito il piccolo in testa e lo avrebbe lasciato da solo per un lungo periodo il 7 agosto, lo stesso giorno in cui il bambino è poi morto. La mamma non avrebbe fatto nulla per salvare il figlio. Ma la causa della morte, secondo l’autopsia, è “indeterminata”. Pochi giorni dopo il decesso il piccolo, Lassard è sopravvissuto a un tentativo di suicidio per overdose di eroina. Quel giorno, l’11 agosto, fu arrestato con l'accusa di possesso e spaccio di stupefacenti. Tentò di nuovo di suicidarsi 11 giorni dopo in carcere. È accusato anche di reati legati alla pedofilia.