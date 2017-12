Un bambino di 6 anni dello Stato USA del Tennessee, nato con gravi disabilità dello sviluppo, è stato ricoverato in ospedale all'inizio di questo mese dopo essere stato rinvenuto “in condizioni deplorevoli, con un peso di appena 5 chili” ha detto la polizia, come evidenzia l’emittente locale WFLA-TV. La madre del ragazzo, Andrea Caldwell, 32enne, ora affronta una accusa di abuso minorile aggravato. Un funzionario del Department of Children’s Services ha riferito che le autorità stavano cercando il piccolo già dallo scorso maggio, dopo aver appreso che la donna aveva mancato ben 13 visite mediche precedentemente programmate all'ospedale pediatrico Le Bonheur di Memphis. Si è poi scoperto che il bimbo viveva in un albergo con la sua famiglia. Secondo i rapporti medici, era coperto di lividi e piaghe da decubito. Aveva i capelli arruffati e "aveva un forte odore di urina". Il tubo di alimentazione al quale era collegato era così sporco che praticamente non funzionava più, provocandogli una perdita di peso di ben 13 chili. Il piccolino era praticamente uno scheletro quando è stato rinvenuto.

La famiglia Caldwell ha negato le accuse nei confronti di Andrea, definendole “troppo severe” e affermando che i medici avrebbe evidenziato che “non c'era niente che non andava nel bambino”. “Lo abbiamo portato in ospedale a novembre, spiegando che c’erano problemi con l’alimentazione. Ci hanno semplicemente detto di continuare a fare quello che stavamo facendo”, dichiarato un membro della famiglia. Tuttavia, la famiglia ammette che Andrea Caldwell ha saltato diversi appuntamenti “dopo aver perso la propria auto”. Il bambino e suo fratello di 4 anni ora stati dati in affidamento provvisorio, mentre la 32enne è in prigione.