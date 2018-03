Gli Stati Uniti sono nuovamente sotto choc per una tragedia sfiorata che, come le ultime avvenute negli States, ha come protagonista un’arma da fuoco. Un adolescente è stato colpito giovedì mattina in un appartamento di Inkster, in Michigan, e le autorità locali hanno fermato la madre del ragazzo 17enne. Secondo quanto ricostruito dai media USA, la donna avrebbe avuto una durissima lite con il figlio dopo aver appreso che non aveva intenzione di andare a scuola. La tensione è salite alle stelle in quell’appartamento di Tobin Drive, nell’area di Canterbury Wood. Erano circa le 8.45 quando la madre ha cominciato a discutere con il figlio, ordinandogli i di vestirsi e andare a seguire le lezioni come tutti i suoi compagni.

E in un primo momento, il 17enne sarebbe anche andato verso scuola, salvo poi tornare sui suoi passi e rincasare. Una scelta che non è andata giù alla genitrice: dopo aver inveito contro di lui scatenando un'altra discussione, ha afferrato una pistola (detenuta legalmente) gliel'ha puntata contro. L’adolescente avrebbe anche tentato di fuggire, ma inutilmente: la donna ha fatto fuoco e lo ha colpito alla schiena, provocandogli una ferita grave. Portato in ospedale da un vicino di casa, il 17 enne si trova ora in condizioni critiche, mentre sua madre è stata immediatamente arrestata dai poliziotti.

L’identità di madre e figlio non è stata comunicata dalla polizia per proteggere la privacy del ragazzo, che è minorenne. Sotto choc, ovviamente, i residenti della zona. Un portavoce ha detto: "Da stamattina siamo stati in contatto con la polizia per questa triste situazione e stiamo collaborando con le loro indagini. Crediamo che nessuno degli altri residenti sia stato colpito".