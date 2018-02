in foto: Simone Martucci

Giallo in Puglia. Questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita del 46enne Simone Martucci. La salma è stata scoperta in un pozzo situato in contrada Fongio, in agro di Noci. L'uomo – sposato, con figli e titolare del negozio di articoli sportivi Smart Sport – aveva fatto perdere due giorni fa le sue tracce. E' stata sua moglie ieri a denunciarne la scomparsa ai carabinieri, dando così inizio alle ricerche. Stando a quanto fatto trapelare dagli inquirenti che si sono recati nel luogo del ritrovamento, il corpo di Martucci sarebbe stato ritrovato con ferite sul volto e sulla testa e colpi di arma da fuoco sulla schiena.

in foto: il luogo in cui è stato trovato il corpo di Martucci

Intorno alle 14 e 30 di oggi è stato trovato anche il cadavere di Michele Amatulli, un 27enne scomparso, che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita poco dopo e il suo corpo è stato trovato nell’agenzia immobiliare che gestiva nel centro di Noci. Stando a quanto è stato finora possibile ricostruire sembra che i due abbiano avuto una violenta discussione ieri per la vendita di un locale situato di fronte al negozio di Martucci e per cui quest’ultimo avrebbe versato un acconto di 10mila euro. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri.