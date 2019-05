Sta facendo il giro della Rete il video del candidato sindaco della Lega a Biella, Claudio Corradino, che si inginocchia e bacia la mano al leader del Carroccio Matteo Salvini. Il siparietto è andato in scena sabato 27 aprile nella piazza centrale della città piemontese, impegnata nelle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Ad aprire il comizio c’era appunto il ministro dell’Interno, già finito nell’occhio del ciclone per un baciamano ricevuto ad Afragola, nel napoletano, da parte di un sostenitore. Ora a genuflettersi davanti al vicepremier è stato un esponente della politica scelto personalmente dallo stesso Salvini per correre nelle comunali a Biella.

Corradino, sindaco di Cossato, ha poi spiega che il gesto era per chiedere perdono al ministro, di fede calcistica milanista, per il fatto che lui, invece, è interista. “Era uno scherzo, come hanno potuto ben vedere le 4 mila persone presenti, poi l’episodio è stato strumentalizzato da sinistra e M5S — dice Corradino al Corriere —. Semplicemente, quando ho confessato la mia fede interista ad un grande tifoso milanista come Salvini, il ministro ha detto ‘bene, allora me ne vado’… Così per trattenerlo ho fatto quel siparietto. Era palesemente una battuta, anche perché io non mi genufletto davanti a nessuno”.