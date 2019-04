Si può dimagrire leggendo un libro? Sì, ma non un libro qualsiasi: per recuperare il benessere psicofisico e stare meglio sia con il corpo che con la mente è possibile trovare nelle librerie e su Amazon moltissimi libri sull'alimentazione per dimagrire.

Si tratta di libri che non solo offrono informazioni sulle proprietà dei cibi e sullo stile alimentare, ma che danno anche un supporto psicologico e motivazionale a chi decide di mettersi a dieta per perdere i chili di troppo oppure evitare di prendere peso.

Dal piccolo libro per dimagrire alla grande, passando per la classica dieta Dukan e la dieta della logevità, del microbioma o dell'acqua, ecco i 10 migliori libri per dimagrire disponibili online con il 15% di sconto.

La dieta Dukan dei 7 giorni

Il primo vero libro sulla dieta finito sugli scaffali delle librerie, fisiche e non, è stato quello della Dieta Dukan, teorizzata dal nutrizionista francese Pierre Dukan.

Se la prima "dieta Dukan" era molto drastica e si concentrava principalmente sull'apporto calorico e su una riduzione ed eliminazione totale di alcuni alimenti, questa nuova edizione contiene dei consigli alimentari pensati per chi ha un sovrappeso lieve, inferiore ai 15 chili.

L'obiettivo della dieta contenuta in questo libro è di far dimagrire il lettore a un ritmo più lento, con risultati meno eclatanti ma più duraturi; per la prima volta nei libri di Dukan, inoltre, viene affrontata la questione della dimensione affettiva del sovrappeso, ovvero di tutte quelle componenti psicologiche che contribuiscono a farci ingrassare o dimagrire. Il nuovo libro di Pierre Dukan è in vendita su Amazon a partire da 12,79€.

Il piccolo libro per dimagrire alla grande. Il metodo big weightloss

È uno dei libri più richiesti in rete, complice anche la storia della sua autrice: grazie al metodo big weightloss l'australiana Bernadette Fisers ha perso ben 30 chili in 30 settimane, risolvendo per sempre il suo problema con sovrappeso e obesità.

All'interno di questo piccolo libro, lungo poco più di 100 pagine, l'autrice dà 31 regole molto semplici per perdere peso, ma soprattutto per assumere uno stile di vita decisamente più sano; si tratta per la maggior parte di regole di buonsenso, che vanno bene per tutti e che certamente aiuteranno a perdere peso.

Altre regole, invece, dipendono sicuramente dal metabolismo di ognuno, ma la garanzia dell'efficacia di questo libro è data proprio dalla storia personale dell'autrice, che non riusciva a perdere peso dopo una gravidanza. Il piccolo libro per dimagrire alla grande è disponibile su Amazon a 8,41€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

La dieta dei biotipi: il programma per dimagrire, scolpire il corpo e ridurre lo stress

Passiamo al prossimo libro per dimagrire, scritto dalla dottoressa Serena Missori, che parte da un presupposto sacrosanto e universale: la stessa dieta non può far ottenere a tutti gli stessi risultati, perchè ognuno di noi è diverso e ha bisogno di un piano personalizzato.

Questo libro ha proprio l'obiettivo di riconoscere prima qual è il proprio biotipo, e quanto incide sul nostro biotipo una serie di fattori come le abitudini alimentari, il contesto in cui viviamo, la pressione a cui siamo sottoposti e in generale il nostro stile di vita.

Dopo aver riconosciuto il biotipo o la combinazione di biotipi a cui si appartiene, non resterà che seguire la dieta alimentare consigliata per i diversi biotipi all'interno del libro: conoscere il proprio biotipo vuol dire attuare un piano alimentare in cui si riduce solo la massa grassa, si scolpisce il proprio corpo e magari si è anche più felici. La dieta dei biotipi è in vendita su Amazon a 16,06€, su Hoepli e su IBS allo stesso prezzo.

DietaGift: dieta di segnale

Chi ha detto che dimagrire vuol dire per forza soffrire la fame e contare ogni singola caloria? Attilio e Luca Speciani propongono in DietaGIFT uno stile di alimentazione "gentile", che più che occuparsi dei quantitativi di cibo si concentra sul nostro organismo come un compatto mente-corpo.

Le nostre scelte alimentari, infatti, inviano al corpo una serie di segnali, come se ci fosse una linea che collega direttamente lo stomaco al cervello, e viceversa: l'obiettivo di questo libro è riconoscere i segnali, sentire il nostro corpo per capire quali sono gli alimenti più adatti a noi a prescindere dalle diete standardizzate.

Spazio a tante piccole regole di alimentazione, a spiegazioni scientifiche e alla distruzione di tanti falsi miti su determinati alimenti banditi dalle diete ipocaloriche ma che in realtà si possono mangiare tranquillamente; DietaGIFT è in vendita su Amazon a 9,35€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

La Rivoluzione dimagrante

Alberico Lemme è un farmacista, ma da anni si occupa di dietologia e nutrizione e vanta moltissimi casi risolti di sovrappeso, obesità e patologie derivate. Ha fondato nel 2000 Filosofia Alimentare e ha fatto dimagrire personaggi televisivi e dello showbiz come Flavio Briatore: il suo libro La rivoluzione dimagrante è un po' una summa del suo pensiero sulla nutrizione.

Molto amato da tante lettrici e pazienti – ma talvolta anche contestato – il dottor Lemme ha basato il suo metodo di nutrizione sulla decostruzione delle idee tradizionali legate alla dieta, soprattutto per quanto riguarda l'assunto di dover mangiare poco.

"Bisogna mangiare per dimagrire", è questo lo slogan principale della dieta teorizzata dal dottor Lemme: certo, questo non vuol dire mangiare smodatamente, bensì farlo in chiave biochimico-ormonale, utilizzando gli alimenti come se fossero dei farmaci. L'obiettivo del libro è che il lettore impari a mantenersi in forma e a diventare dietologo di se stesso, servendosi anche delle ricette consigliate per gli amanti della carne, del pesce e delle verdure. La rivoluzione dimagrante è disponibile su Amazon a 15,30€, su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Pensa magro: le 6 mosse psicologiche per dimagrire senza dieta

Raffaele Morelli non è un dietologo, bensì uno psichiatra e psicoterapeuta: il suo libro Pensa Magro, infatti, non è tanto un libro scientifico sulla nutrizione, bensì un libro motivazionale sullo stare meglio con se stessi, eventualmente anche attraverso il dimagrimento vero e proprio.

Spesso la dieta causa frustrazione perchè non la seguiamo bene, perchè è troppo oppressiva o ci costringe a rinunciare a delle occasioni di socialità in cui si mangia tutti insieme. Questa frustrazione finisce per essere controproducente, perchè magari può portare ad abbuffarci. Allo stesso tempo, molte delle persone che scelgono di fare una dieta in realtà non ne hanno bisogno, e dovrebbero semplicemente imparare ad accettarsi.

In questo libro Raffaele Morelli cerca di spiegare proprio questi concetti, insegnando al lettore innanzitutto a volersi bene, e poi a seguire uno stile sano non solo dal punto di vista alimentare e fisico, ma anche sotto l'aspetto psichico ed emozionale. Pensa magro è in vendita su Amazon a 9,35€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo.

La dieta dell'acqua

Recenti studi scientifici hanno dimostrato che l'acqua può avere un grande potere all'interno di una dieta alimentare: La dieta dell'acqua, edito da Salani, ha proprio l'obiettivo di conoscere meglio le proprietà dell'acqua per utilizzarla nell'alimentazione.

Oltre al classico consiglio di bere acqua prima dei pasti per iniziare a saziarsi, in questo libro vengono elencati tutti i meccanismi del metabolismo che vengono attivati grazie all'acqua, mettendoci in condizione di dimagrire più velocemente e in modo efficace.

L'autore propone un piano alimentare molto preciso, da svolgere nell'arco di trenta giorni, proponendo soluzioni di piatti facili da preparare, light e gustosi al tempo stesso, con i consigli su quale tipologia di acqua accostare alle varie portate: insomma, facile come bere un bicchier d'acqua. La dieta dell'acqua è in vendita su Amazon a 10,96€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

Dieta o non dieta: per un nuovo equilibrio tra cibo, piacere e salute

Edito da Ponte alle Grazie, Dieta o non dieta persegue lo stesso filone di alcuni dei libri trattati in precedenza, ovvero la considerazione dell'organismo non come una separazione tra mente e corpo, ma come un elemento unico che basa il suo benessere sull'equilibrio psicofisico.

All'interno del libro sono presenti cinque voci diverse di specialisti dell'alimentazione, oltre a due psicologi e psicoterapeuti che si occupano di disturbi legati ai disordini alimentari. Grazie a molti esempi e casi pratici, il lettore è dotato di una rassegna delle metodologie migliori per trattare le problematiche derivanti dall'eccesso di cibo.

Non solo alimentazione: il problema che abbiamo con il cibo rappresenta spesso un problema che abbiamo con il nostro corpo. Per risolvere i disordini alimentari è quindi necessario riequilibrare tutto il proprio organismo, che tenderà verso un benessere che coinvolge la mente e l'aspetto fisico. Dieta o non dieta è disponibile su Amazon a 13,60€, su IBS e su Hoepli allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

La dieta della rivoluzione metabolica

Sei chili in due settimane: è questa la promessa di La dieta della rivoluzione metabolica, un libro che insegna a perdere peso e a non prendere più chili per tutta la vita.

L'autrice, che ha scritto anche il bestseller La dieta del supermetabolismo, spiega ai lettori come perdere chili senza esagerare sia anche la modalità migliore per perderli per sempre, evitando l'effetto yoyo. Come anche nel caso del dottor Lemme, il cibo viene inteso come medicina che va a riattivare il nostro metabolismo, dandogli anche un'accelerata.

Non solo dimagrimento, ma anche attenzione a scolpire il proprio corpo, migliorando la salute della pelle e sentendosi anche meglio. Il piano alimentare è in parte standardizzato, in parte personalizzato sulla base del punteggio di intervento metabolico di ognuno. Ricco di schede alimentari e ricette, La dieta della rivoluzione metabolica è in vendita su Amazon a 14,36€, su Hoepli e su IBS allo stesso prezzo e usato su Libraccio.

102 chili sull'anima

L'ultimo libro che vi proponiamo non è scritto da dietologi o psicoterapeuti, ma è il memoriale di Francesca Sanzo, una donna che nel 2013 decide di iniziare una dieta che la cambierà per sempre.

Da obesa a normopeso, il percorso dell'autrice mostra quanto sia importante capire perchè si vuole perdere peso, come se il nostro corpo fosse solo una muta che a un certo punto dobbiamo cambiare perchè non ci rispecchia più, oltre che per ragioni di tipo oggettivo e medico.

Grazie alla testimonianza di Francesca, che dal 2005 condivide le sue riflessioni anche sul suo blog, molte donne e uomini hanno iniziato a interrogarsi su loro stessi, trovando le motivazioni giuste per migliorare il proprio aspetto e al tempo stesso migliorarsi anche come persone, nell'idea che una mente sana abiti in un corpo sano. 102 chili sull'anima è disponibile su Amazon a 9,35€ e usato su Libraccio.