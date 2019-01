I clienti di un negozio Ikea di Hong Kong che martedì, poco prima di mezzogiorno, si sono recati nel centro per fare compere hanno anche assistito ad una scena pornografica trasmessa sugli schermi. Il filmato sarebbe stato mandato in onda accidentalmente. Invece di spegnere il grande schermo sul quale veniva proiettato il video pornografica, un dipendete lo ha coperto con un asciugamano, evidentemente troppo piccolo per impedire il prosieguo della visione del filmato a luci rosse (un uomo che si masturba).

Sfortunatamente per Ikea, l'apparente scherzo è avvenuto in un negozio di Causeway Bay in un giorno festivo, quindi c'erano più bambini e acquirenti del solito. Un testimone oculare ha detto che il video per adulti è stato mostrato per diversi minuti prima che i dipendenti si rendessero conto del fattaccio. Ha detto ai media locali che c'erano molte persone nella zona e che ha “spaventato” molti bambini presenti. Un portavoce dell'Ikea ​​ha detto a metro.co.uk: "Ikea Hong Kong è dispiaciuta per l'incidente e ora sta conducendo ulteriori indagini”. Non è chiaro come il film porno sia finito sul grande schermo, ma si è pensato che qualche burlone abbia hackerato il sistema e trasmesso il filmato prendendosi gioco della società del mobile low cost.