Sicuramente i medici del pronto soccorso in un ospedale di Mojón de Arona, nel sud dell’isola canaria di Tenerife, sono rimasti parecchio stupiti, sabato scorso, quando hanno assistito una paziente di nazionalità britannica che lamentava di forti dolori nella zona genitale: dopo averla controllata sono accorti che aveva una tartaruga morta collocata nella vagina.

Non è chiaro in che modo il rettile sia finito lì e la donna (la cui identità non è stata rivelata, ma secondo i media iberici avrebbe 26 anni) non ha alcun ricordo di cosa possa essere successo. Si è limitata a riferire di aver cominciato a sentire dolori due giorni dopo aver “festeggiato” con alcuni suoi amici connazionali. Non è chiaro se il rettile sia morto prima o dopo l’ingresso in vagina, ma è stato causa di una severa infezione a carico dei genitali e per la 26enne si sono rese necessarie le cure ospedaliere.I medici non hanno neanche rivelato le reali dimensioni dell’animale né di che tipo di tartaruga si trattasse. Lo staff sanitario in un primo momento ha chiamato la polizia in ospedale convinto che la donna potesse essere stata vittima di un attacco sessuale, ha riferito ABC.

Una fonte della polizia di Tenerife ha dichiarato: "Questo incidente è accaduto e le notizie sono vere. La donna non sa come sia finito il rettile e non lo sappiamo nemmeno noi". Ora le indagini si starebbero concentrando proprio su un presunto stupro conseguente allo stordimento della vittima durante un festino, verosimilmente a base di alcol o droghe. Secondo El Pais, la tartaruga rinvenuta nel corpo della 26enne sarebbe una Chinemys Reevesii, specie palustre di provenienza asiatica, solitamente venduta nei negozi di animali.