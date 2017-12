Era stato sottoposto a una normale operazione chirurgica alle tonsille all'ospedale di Grosseto e dopo l'intervento, perfettamente riuscito, era stato dimesso e mandato a casa dove doveva trascorrere la convalescenza post operatoria. Purtroppo però qualcosa è andato storto e lui è morto in poche ore a causa di una improvvisa e violenta emorragia che lo ha colpito dissanguandolo. Così è deceduto nella tarda serata di mercoledì un uomo di 45 anni, residente a Istia d'Ombrone, in provincia di Grosseto. Sembra che il 45enne avesse da poco finito di cenare nella sua abitazione con i familiari quando improvvisamente si è sentito male e ha cominciato a perdere sangue.

I parenti accanto a lui hanno subito chiesto aiuto chiamando il 118 e sul posto in poco tempo sono accorse un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno constatato in pochi attimi la gravità della situazione ma ogni loro sforzo di rianimarlo per poi poterlo caricare sul mezzo di soccorso per il trasporto in ospedale è stato inutile. Nonostante le manovre dei medici, il 45enne infatti ha perso conoscenza ed è morto poco dopo tra la disperazione dei familiari. Sul caso la procura di Grosseto ha deciso di aprire un fascicolo di indagine e ha ordinato ai carabinieri di acquisire tutti i documenti clinici prodotti per la vittima. Nel frattempo anche l'Asl di competenza ha iniziato un'indagine interna per fare luce sull'accaduto.