L'attesa per gli aspiranti medici è finita: è infatti online la graduatoria nazionale dei test di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria del 5 settembre, con i nomi degli ammessi che a partire dal prossimo semestre potranno immatricolarsi all'università. In totale, sono 9100 i posti che erano stato messi a disposizione da parte del Ministero dell'istruzione, nello specifico 908 per Odontoiatria, 655 per Veterinaria e 16.470 per Professioni sanitarie, per un totale di 70.682 candidati. Il miglior punteggio, 88.5, è stato registrato alla Biccoca di Milano, il più basso, invece, a Catanzaro, ma non vi è, come per gli anni passati, un punteggio minimo per entrare, cioè il punteggio più basso della graduatoria in posizione utile per avere accesso alla facoltà.

Come consultare la graduatoria online.

Per visualizzare la graduatoria nazionale dei test di medicina basta accedere al portale Universitaly, in cui sono pubblicati tutti i punteggi, nell’area riservata ai candidati. A questo punto bisogna cliccare su "Vai alla tua Area Riservata Medicina/Odontoiatria", dove sarà subito possibile vedere la propria situazione in relazione alla graduatoria. Quella integrale è disponibile cliccando all'interno della sezione "Graduatoria" nella barra di selezione in alto. Infine, è necessario verificare se accanto al proprio nome è presente la dicitura "Assegnato" o "Prenotato": nel primo caso, vuol dire che si può procedere con l'immatricolazione perché si è entrati nella prima preferenza utile, quindi nell'ateneo dove si è sostenuto il test, nel secondo che si è entrati in una delle classi di preferenza successive alla prima. Se compare la dicitura "Idoneo", invece, si è al momento senza un posto assegnato e bisognerà aspettare lo scorrimento per procedere eventualmente con l'iscrizione.

Come funziona lo scorrimento.

Nel caso in cui sia risultato "Prenotato", se si desidera continuare a concorrere per la prima scelta, è obbligatorio manifestare la conferma d'interesse all'immatricolazione. Questa operazione deve avvenire entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della graduatoria o dello scorrimento, in questo caso entro martedì 10 ottobre. Si ricorda che la conferma dev'essere data dopo ogni scorrimento. Chi non la dà, viene escluso automaticamente dalla graduatoria e non può più rientrarvi. Per conoscere l'ultimo scorrimento della graduatoria del test Medicina 2017 bisognerà aspettare mesi. Siccome non esiste un punteggio minimo di ingresso, che può così variare di anno in anno in base alla difficoltà dei quesiti e ai numero di posti disponibili nei singoli atenei, per farsi un'idea, se si ha o meno qualche opportunità di rientrare in graduatoria con il proprio punteggio, il consiglio è di confrontarlo con i dati dei test precedenti, quindi del 2015 e del 2016, disponibili sempre sul sito di Universitaly.