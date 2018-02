Gli agenti della squadra mobile a Palermo hanno arrestato M. B., pregiudicato quarantaseienne, indagato per il reato di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. L’uomo avrebbe violentato, secondo l’accusa, una ragazza inglese di venti anni che da qualche mese viveva a Palermo, dove era arrivata per un progetto universitario di insegnamento in una scuola della provincia. La violenza si è consumata il 13 maggio del 2017. Il provvedimento nei confronti del quarantaseienne è stato emesso dal Gip Roberto Riggio, su richiesta del pm Giorgia Righi del pool dei reati sessuali, coordinato dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni.

Lo stupro a Palermo nel maggio del 2017 – La vittima quella sera di maggio stava tornando a casa in via Roma dopo aver trascorso la nottata con due cugine e la sorella. A un certo punto si allontanò dalla comitiva in cerca di un taxi ma salì a bordo di un’automobile su cui, secondo le indagini della squadra mobile di Palermo, c’era proprio l’uomo ora arrestato. Un uomo che quella notte avrebbe portato la giovane inglese in un luogo isolato e lì l’avrebbe violentata e derubata e poi abbandonata tra le sterpaglie accanto al centro commerciale Forum a Brancaccio. La ragazza fu soccorsa all'alba da una guardia giurata che la vide rannicchiata sotto il ponte di via Giafar.

Come è stato incastrato il presunto aggressore – Per risalire all'uomo oggi arrestato gli agenti della squadra mobile hanno passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza di via Roma, piazza Sant'Anna e Corso Vittorio Emanuele. Nei filmati si vede un’auto che procede in via Roma. L'automobilista non appena vede la donna sola fa retromarcia e dopo qualche minuto la fa salire. Prima di arrivare nella zona di Brancaccio i due si fermano a un bancomat ed è in quella occasione che le telecamere hanno ripreso il volto del presunto aggressore.