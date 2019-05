in foto: Foto di repertorio

Un’auto mercoledì mattina ha travolto un gruppo di studenti di una scuola materna a passeggio con alcune insegnanti a Otsu, nella provincia di Shiga, nel Giappone occidentale. L’auto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe travolto le tre insegnanti e almeno una decina di bambini, che poi sono stati portati in ospedale. Almeno due bambini, stando a quanto riportato dai media, avrebbero perso le vita. Altri due sarebbero ricoverati in condizioni gravissime. Le vittime, secondo quanto comunicato da un portavoce a Afp, sono un bambino e una bambina, entrambi avevano due anni. Secondo quanto reso noto finora dalla polizia intervenuta sul posto, ci sarebbe una tragica fatalità alla base dell’incidente. Due auto si sarebbero scontrate presso un vicino incrocio, e una delle due è piombata sui bambini e le loro maestre.

Arrestate le due donne alla guida delle auto – Alla guida delle due auto coinvolte nello schianto c’erano due donne di cinquantadue e sessantadue anni: come comunicato dalla polizia, entrambe sono state arrestate col sospetto di aver causato l’incidente per negligenza alla guida. "Siamo scioccati e terribilmente rattristati da questo orribile incidente", ha detto la società che gestisce la scuola materna in una dichiarazione rilasciata sulla loro pagina Facebook. In Giappone, i bambini spesso vanno a scuola a gruppi.