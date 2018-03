A lanciare l'allarme sulla misteriosa scomparsa di Adua Della Porta, a Parma, è stata mamma Gabriella, che da un mese si tormenta sul destino della figlia scomparsa nel nulla lo scorso 28 febbraio. Quarantadue anni, parrucchiera titolare di un coiffeur Jean Louis David in via Mazzini, nella città romagnola, Adua è sparita senza portare con sé vestiti o effetti personali dalla casa in cui viveva in via Siligato con il fidanzato tunisino e la coinquilina Elena.

Voleva lasciare il compagno

Misteriosamente nello stesso giorno è scomparso anche il compagno della donna, con il quale da tempo i rapporti erano burrascosi, tanto che Adua aveva manifestato la volontà di lasciarlo. Secondo quanto dichiarato da mamma Gabriella a ‘Chi l'ha visto?' i litigi nella coppia erano assai frequenti ed Adua era stata addirittura picchiata e minacciata. In più, secondo la signora Gabriella, dall'appartamento in via Siligato sarebbero spariti i vestiti e gli effetti personali dell'uomo, mentre tutto ciò che apparteneva ad Adua sarebbe rimasto intatto.

L'angoscia di mamma Gabriella

"Io le avevo detto di stare all'erta: la mia preoccupazione è che le facesse del male perché a sentire da lei – dice la madre di Adua – lui le aveva già messo le mani addosso una volta". Su Facebook amici e parenti della donna si sono mobilitati per diffondere l'appello sulla sua scomparsa. E nei commenti, c'è chi giura che Adua non si sarebbe mai allontanata senza avvertire chi le stava accanto e soprattutto, non avrebbe mai lasciato sua figlia, a cui è molto legata.