in foto: Marco Ruggiero, 39 anni (Facebook).

È stato trovato senza vita nel letto nella sua casa di Livorno Marco Ruggiero, 38 anni e papà di un bimbo di 5, in circostanze che al momento sono avvolte dal mistero. Per questo il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, per fare luce sulle cause all'origine di questa vera e propria tragedia, verificatasi per altro in un giorno di festa. A scoprire il cadavere di Marco è stata la sua compagna nella mattina di ieri, giovedì 25 aprile. Insospettita dal fatto che lui non rispondesse alle sue telefonate, intorno alle 11, si è diretta nell'abitazione di famiglia in via Sommati, con il loro bambino in braccio, e si è trovata davanti una scena che mai avrebbe immaginato. Ha immediatamente allertato i soccorsi, ma ormai era troppo tardi. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo effettuati prima dalla donna, aiutata dal 118 al telefono, e poi dai sanitari della Misericordia di Antignano: Marco era già morto.

Insieme alle forze dell'ordine, è giunto sul posto anche il medico legale che non ha escluso al momento alcuna ipotesi, neppure quella del malore e del decesso naturale dovuto ad una malformazione congenita mai diagnosticata. Ma bisognerà aspettare i risultati dell'esame autoptico per ricostruire esattamente cosa è successo. Intanto, sui social network amici e parenti del giovane papà, impiegato in un'azienda di forniture navali, non riescono a darsi pace per quanto accaduto, inviando messaggi di cordoglio alla sua famiglia. Tra questi, c'è quello dello staff del centro Commerciale Marilia: "Il Centro Commerciale Marilia si stringe intorno alla famiglia per la scomparsa del caro Marco Ruggiero. Un ragazzo eccezionale, frequentatore del nostro Centro, del quale sentiremo la mancanza per l' educazione che lo ha sempre contraddistinto. Davvero una "bella" persona era Marco. Ci mancherà. Un abbraccio immenso va ai fratelli e alla compagna che poco più di 5 anni fa lo aveva reso padre, affettuoso e premuroso, di uno stupendo bambino ", si legge su Facebook.