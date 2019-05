David Solazzo, cooperante di origine fiorentina di 30 anni, è stato trovato morto a Capo Verde. Il giovane si trovava nel paese, situato in un arcipelago vulcanico al largo della costa nord-occidentale dell'Africa, per coordinare il progetto "Rotas do Fogo" di cooperazione per il Cospe, una Ong di Firenze, con l'obiettivo di migliorare le condizioni socio-economiche e ambientali delle aree rurali dell'isola. La notizia è stata pubblicata proprio sul sito del Cospe, dove si spiega che David sarebbe deceduto in un incidente sul quale "le autorità locali stanno ancora indagando".

Tra pochi giorni sarebbe rientrato in Italia e non era neppure alla sua prima esprienza. Prima di Capo Verde, infatti, aveva lavorato anche in Angola. "David – si legge in una nota della Ong – era arrivato a Fogo nel novembre scorso e da subito aveva messo in campo la sua professionalità, la sua energia e passione al servizio delle comunità locali. Ci stringiamo attorno alla famiglia, alla fidanzata e agli amici, con l’impegno di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti, ancora sgomenti per la tragica notizia".