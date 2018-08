Sono purtroppo ancora senza esito le ricerche di Gessica Lattuca, la giovane donna ventisettenne scomparsa ormai da più di una settimana da Favara, nell’Agrigentino. I carabinieri hanno raccolto la denuncia di scomparsa alla vigilia di Ferragosto e hanno immediatamente avviato le indagini, che però per il momento non hanno portato a nulla. Sono stati passati al setaccio i luoghi abitualmente frequentati dalla giovane scomparsa e nella giornata di ieri circa venti militari hanno battuto palmo a palmo per ore le campagne che circondano il centro abitato. Nelle attività di perlustrazioni è stato utilizzato anche un elicottero dell'Elinucleo Carabinieri di Palermo. Il Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento ha spiegato che a breve verranno impiegate anche le unità cinofile. Intanto gli investigatori continuano a chiedere a chiunque dovesse vedere la donna scomparsa di contattare tempestivamente il 112 o la Tenenza di Favara.

Il giallo della scomparsa di Gessica Lattuca – Gessica Lattuca, mamma di quattro figli, risulta scomparsa dal 12 agosto scorso. Del suo caso si sta occupando anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che sul sito ha pubblicato una scheda della giovane scomparsa. Alta 155 centimetri, occhi verdi e capelli biondi, Gessica vive a Favara insieme ai figli, la madre e i fratelli. Domenica 12 agosto, intorno alle 21, è stata vista da alcuni parenti allontanarsi da una casa di famiglia verso un'area denominata Conso. Non è più rientrata a casa e da quel momento di lei non si hanno notizie. Il cellulare, che la donna avrebbe con sé, risulta spento. Dopo la scomparsa della giovane donna la sua famiglia ha lanciato un appello sui social network: “I tuoi bambini ti aspettano, torna a casa”, si legge in uno dei numerosi messaggi apparsi su Facebook.