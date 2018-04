Una provocazione, che sta facendo discutere. Un teatro di Costanza, nel Sud della Germania ha lanciato un'iniziativa promozionale per gli spettatori: se esibisci una svastica, il simbolo nazista per eccellenza, non paghi il biglietto per assistere ad una rappresentazione teatrale ispirato al Mein Kampf.

Il 20 aprile, in occasione dell'anniversario della nascita di Adolf Hitler, si terrà un evento che è finito anche sotto la lente della magistratura.Non ci saranno indagini penali perché l'organizzazione artistica del teatro è libera di promuovere offerte di questo tipo per il pubblico. Ma la comunità ebraica della Regione è in rivolta, definendo l'evento "di pessimo gusto", visto che in Germania è severamente vietato esporre la svastica in pubblico.

Ma si tratta di una sorta di test, e di un'operazione di denuncia: il teatro vorrebbe piuttosto dimostrare quanto sia facile corrompere lo spettatore pagante e quanto poco valgano le idee e le ideologie oggi: pur di avere un biglietto gratis, ha spiegato un portavoce del teatro, si è disposti ad indossare una svastica. Chi, invece, accetta di pagare per entrare, potrà indossare una stella di Davide per esprimere solidarietà alle vittime dell'Olocausto. Sicuramente la notizia ha portato visibilità e pubblicità per il regista turco-tedesco Serdar Somuncu.

La rappresentazione è firmata dal regista George Tabori, il cui obiettivo sarebbe quello offrire una versione caricaturale dell'opera hitleriana.