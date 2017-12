Un battello da crociera svizzero, con 129 passeggeri, di cui 26 membri dell'equipaggio, è finito questa notte contro il pilone di un ponte autostradale sul Reno, nei pressi di Duisburg, in Germania. Nell'urto – riporta la Bild online – 27 persone sono rimaste ferite. Almeno 12 sono ancora ricoverate in ospedale, 5 di loro sono gravi, ha confermato all'ats Manuela van Zelst, portavoce della compagnia di navigazione Scylla, proprietaria del battello. L’imbarcazione è stata soccorsa anche da una seconda nave passeggeri che ha accolto a bordo i feriti. Il tratto dell'autostrada A42 tra Kamp-Lingort e Duisburg-Nord è stato chiuso e lo resterà finché non saranno concluse le verifiche tecniche necessarie.

La nave, lo "Swiss Crystal", stava procedendo in direzione dei Paesi Bassi ed è rimasta danneggiata nella collisione, ha indicato la polizia tedesca all'agenzia di stampa Dpa. I passeggeri provenivano principalmente dall’Olanda, impegnati in una crociera di cinque giorni dalla città di Arnhem a Magonza, in Germania. Il battello doveva rientrare oggi nella città di partenza. Lunga 101 metri, la nave si trova tuttora sul luogo dell'incidente. I danni materiali sarebbero significativi. “Bisogna ancora valutare se il battello possa navigare o debba essere trainato”, ha sottolineato Zelst.